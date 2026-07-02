Pri agresivnih rakih bo preboj prinesla kombinacija terapij

Zakaj imunski sistem pri nekaterih bolnikih ne prepozna tumorja? Kako predklinični modeli vplivajo na klinične odločitve?
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Metka Novak je višja znanstvena sodelavka na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo. FOTO: Voranc Vogel
Dr. Metka Novak je skupaj z vodjo enote Biologija raka dr. Barbaro Breznik Vittori ena ključnih strokovnjakinj, ki so Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) umestile v evropski konzorcij organizacije Cost (Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije). Cilj projekta Immuno-model je spodbujati raziskave in inovacije na področju predkliničnih imunoonkoloških modelov, poglobiti razumevanje odziva na imunoterapijo in njene toksičnosti ter na koncu izboljšati izide zdravljenja in kakovost življenja bolnikov z rakom. Projekt se bo jeseni končal, nedavno so v Ljubljani pripravili konferenco za pregled dosežkov in pogled v prihodnost.
Področje dela dr. Novakove – razumevanje agresivnih čvrstih rakov – je neposredno relevantno za nekatera najpomembnejša vprašanja sodobne onkologije: ...
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