Pri agresivnih rakih bo preboj prinesla kombinacija terapij

Zakaj imunski sistem pri nekaterih bolnikih ne prepozna tumorja? Kako predklinični modeli vplivajo na klinične odločitve?

Dr. Metka Novak je skupaj z vodjo enote Biologija raka dr. Barbaro Breznik Vittori ena ključnih strokovnjakinj, ki so Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) umestile v evropski konzorcij organizacije Cost (Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije). Cilj projekta Immuno-model je spodbujati raziskave in inovacije na področju predkliničnih imunoonkoloških modelov, poglobiti razumevanje odziva na imunoterapijo in njene toksičnosti ter na koncu izboljšati izide zdravljenja in kakovost življenja bolnikov z rakom. Projekt se bo jeseni končal, nedavno so v Ljubljani pripravili konferenco za pregled dosežkov in pogled v prihodnost. Področje dela dr. Novakove – razumevanje agresivnih čvrstih rakov – je neposredno relevantno za nekatera najpomembnejša vprašanja sodobne onkologije: ...