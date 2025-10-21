Pri novem teleskopu v Čilu sodelujeta tudi slovenska raziskovalca

Astronomi so zagnali do sedaj največji spektroskopski pregled nočnega neba. Spektroskopski instrument 4Most, nameščen na teleskopu za vidno in infrardeče opazovanje v astronomiji (Vista) Evropskega južnega observatorija (Eso) v Čilu, ne snema le slik nočnega neba, temveč za vsak izbran objekt posname njegov spekter, s čimer raziskovalci pridobijo kopico zanimivih podatkov.

Med več kot 700 raziskovalci z vsega sveta pri projektu sodelujeta tudi raziskovalca doc. dr. Gregor Traven in doc. dr. Janez Kos s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Slovenska raziskovalca imata ključno vlogo pri načrtovanju opazovanj, analizi podatkov ter posebnih študijah večkratnih zvezd.

Teleskop Vista ima 4,1 metrsko zrcalo. FOTO: Eso

Teleskop 4Most, ki je postavljen na gori Paranal v Čilu, je v soboto ugledal prvo svetlobo, kar pomeni, da je instrument prvič uspešno zajel znanstvene podatke. Gre za največji spektroskopski pregled južnega nočnega neba doslej, ki bo omogočil izjemno natančne vpoglede v nastanek zvezd, galaksij in naravo temne snovi, so sporočili s fakultete.

Instrument posname tudi spektre objektov, torej izmeri količino svetlobe v vsaki posamični barvi oziroma v vsakem majhnem območju elektromagnetnega sevanja. »S posnetki spektrov nebesnih teles, kot so zvezde in oddaljene galaksije, bo 4Most astronomom omogočil meritve njihove temperature, hitrosti, vrtenja, kemične sestave in ostalih lastnosti, ki so pomembne za razumevanje nastanka planetov in zvezd, črnih lukenj, rasti in razvoja galaksije, v kateri živimo, ter tudi narave temne snovi in temne energije,« so pojasnili na FMF. Teleskop lahko v enem samem opazovanju hkrati zajame spektre kar 2400 objektov v vidnem polju s premerom pet polnih lun in s tem revolucionarno pospeši zbiranje podatkov o vesolju.

Kopica NGC288. FOTO: AIP/Harshwardhan Pathak

Kot so pojasnili pri fakulteti, so štirimetrski teleskop Vista opremili z novim optičnim sistemom z lečami premera do 90 cm, ki zagotavlja enega največjih možnih vidnih polj tovrstnih teleskopov. »Na teleskop so namestili tri nove spektroskope, ki spektre v vidnem pa vse do infrardečega območja (370–950 nm) snemajo s skupno 9 kamerami s 36 milijoni točk. V goriščno ravnino teleskopa je nameščen pozicioner optičnih vlaken tankih kot las, od katerih vsako zajame svetlobo enega objekta na nebu ter jo pripelje v enega od spektroskopov. Med opazovanjem nočnega neba se pozicioner vsakih 10-20 minut aktivira in v približno 2 minutah optična vlakna postavi na lokacije naslednjih 2400 objektov z opazovalnega seznama,« so opisali na ljubljanski fakulteti.

Skica teleskopa Vista z označenimi instrumenti in novo opremo. FOTO: 4Most

»Glede na naravo objektov zna 4Most tudi prilagoditi način opazovanja in ločljivost spektroskopov, da v enem pogledu čim bolje izkoristi čas in zahteve različnih znanstvenih ciljev. Tako lahko opazuje npr. peščico zelo redkih objektov ter hkrati stotine zvezd ali galaksij za statistične študije njihove populacije,« so pojasnili.

Gradnja teleskopa se je začela že leta 2010. Načrtovalo in gradilo ga je združenje 30 univerz in raziskovalnih ustanov v Evropi in Avstraliji pod vodstvom Astrofizikalnega inštituta Leibniz iz Potsdama v Nemčiji (AIP).

Tehniki pripravljajo teleskop Vista za nove instrumente projekta 4Most. FOTO: AIP/A. Saviauk

»S prvimi posnetki spektrov je teleskop potrdil svoje unikatne zmogljivosti sočasnega opazovanja velikega števila zelo različnih objektov preko velikega vidnega polja. Najbolj vpadljivo nebesno telo v posnetku prve svetlobe je podolgovata galaksija NGC253, imenovana tudi Kipar, ki je poleg Magellanovih oblakov (pritlikavi galaksiji v naši neposredni bližini) navidezno največja galaksija na južnem nebu, trenutno pa doživlja znatno rojevanje novih zvezd. Naslednji izrazit objekt je kroglasta kopica NGC288, zelo gosta skupina okoli 100 000 zelo starih zvezd, ki se nahaja na obrobju naše Galaksije. Nastala je pred približno 13,5 milijardami let v najbolj zgodnjem obdobju razvoja galaksije, njene zvezde pa vsebujejo nadvse prvinsko mešanico snovi, ki skoraj ne vsebuje atomov težjih od vodika ter helija. Poleg teh dveh objektov so optična vlakna v vidnem polju šestkotne oblike zajela tudi spektre območij nastanka zvezd - zvezdnih porodnišnic, aktivno jedro oddaljene galaksije, stotine različnih zvezd naše Galaksije in tudi mnogo galaksij z najbolj oddaljenih koncev vesolja,« so še sporočili s fakultete.