Pričakovana črna luknja in dve, ki ne bi smeli obstajati

Znanstveniki so odkrili nov tip črne luknje. Po dolgih letih iskanja so končno našli vmesni člen med zvezdnimi in supermasivnimi črnimi luknjami. Prelomno odkritje pa je prineslo tudi nekaj presenečenj, ki so zamajala trenutno razumevanje zvezd.Lanskega maja so znanstveniki zaznali trk dveh črnih lukenj. Dogodek, ki so ga po dnevu odkritja poimenovali GW190521, v marsičem podira rekorde. Trčili sta črni luknji z masama 66 in 80 mas Sonca. Po trku sta se zlili v večjo črno luknjo z maso okoli 142 mas Sonca, pri čemer se je sprostilo ogromno energije. GW190521 je najmočnejša eksplozija po velikem poku in najbolj oddaljen trk, ...