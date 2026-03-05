Prilagodljive žive tovarne

Asist. dr. Urška Šunta je zaposlena kot raziskovalka na Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Najpogosteje uporabljam mikroskop in spektrofotometer. Mikroskop uporabljam za opazovanje vrst mikroalg in preštevanje njihovega števila. Uporabljam optični mikroskop, to je takšen, kot ga spoznamo že v srednji šoli. Spektrofotometer pa uporabljam za določevanje koncentracij nekaterih snovi v vzorcih in deluje po principu merjenja količine svetlobe, ki prehaja skozi vzorec. Na podlagi količine svetlobe, ki je prešla skozi vzorec, lahko z določenimi enačbami izračunamo koncentracijo snovi v vzorcu.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Urška Šunta FOTO: osebni arhiv

Raziskujem, kako lahko odpadno vodo, ki je polna hranil, očistimo z uporabo tehnologij za čiščenje odpadne vode s pomočjo mikroalg ter kako lahko nastalo biomaso, bogato s hranili, ponovno uporabimo. Odpadne vode poleg organskih snovi vsebujejo dušikove in fosforne spojine, ki jih mikroalge lahko izkoristijo za svojo rast. S procesom fotosinteze mikroalge tako odstranijo hranila iz vode in jo očistijo, nastane pa biomasa, bogata s hranili. Da proces poteka optimalno, je treba redno odstranjevati mikroalgno biomaso.

Iz nastale biomase lahko pridobimo vrsto drugih visokovrednih snovi (pigmenti, maščobne kisline, biostimulanti, dodatek k tlom ...). Pri tem ugotavljam učinkovitost čiščenja odpadne vode z mikroalgami, katera hranila mikroalge raje porabljajo, z raziskovalno skupino optimiziramo samo delovanje tovrstnih sistemov in v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami spremljamo učinkovitost odstranjevanja novodobnih onesnaževal, ki povzročajo zaskrbljenost, kot so pesticidi, ostanki zdravilnih učinkovin, sintetični hormoni in sredstva za osebno nego.

Zakaj imate radi znanost?

Ker je pestra, zanimiva in omogoča iskanje odgovorov na vprašanja, ki si jih postavljamo o pojavih in svetu okoli nas, kot tudi o novih izumih. Čari znanosti so zame nepričakovane ovire in vmesni trenutki na poti do odgovora, ki so velikokrat bolj kompleksni, kot se sprva zdi. In dobro je, da tega ne vemo vnaprej.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Iz časa študija se mi je vtisnil v spomin izrek, da je poslanstvo sanitarnega inženirja varovanje ljudi pred škodljivimi vplivi okolja in varovanje okolja pred škodljivimi učinki ljudi. V tej luči rada verjamem, da bo naše delo pripomoglo k širši uporabi sonaravnih tehnologij za čiščenje odpadne vode, manjšim izpustom hranil v okolje ter s tem k njegovemu varovanju, pa tudi k ozaveščanju o pomenu ponovne uporabe biomase iz procesov čiščenja odpadne vode za kroženje hranil v okolju. Upam, da bo naše delo pripomoglo k temu, da se bo odpadna voda začela bolj dojemati kot vir surovin za prihodnost in ne kot odpadek.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Vse skupaj se je razvijalo postopno. V okviru dela za magistrsko nalogo sem spoznala, kako zanimivo je raziskovanje; da je raziskovanje področje, na katerem si želim delovati, pa sem bila prepričana ob vrnitvi na doktorski študij.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Urška Šunta je raziskovalka na Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. FOTO: Klemen Jeke/Prvi Vtis

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

V prostem času rada pečem slaščice, preživljam čas v naravi, berem leposlovje ter obiskujem gledališče, koncerte ali kinodvorano, če mi le čas dopušča.

Mislim, da je ključna kombinacija lastnosti, in sicer vztrajnosti, radovednosti, natančnosti, samoiniciativnosti in preudarnosti.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Menim, da bi se to lahko zgodilo v fiziki osnovnih delcev in bi lahko imelo daljnosežen vpliv na spoznanja v več vejah znanosti.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Ne, ne bi odpotovala na Mars.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na kombinacijo jedrske energije in obnovljivih virov z naprednimi hranilniki električne energije.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Zanimivo bi bilo iti na kavo z Nikolo Teslo.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Sama spremljam predavanja, dogodke in podkast projekta Znanost na cesti (ZnC), rada si ogledam tudi oddajo Ugriznimo znanost na TV Slovenija ter dokumentarne oddaje National Geographica in BBC.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Mikroalge, ti nekaj deset mikrometrov veliki organizmi, so žive mikroskopske tovarne. Če jim spremenimo življenjske razmere, kot so svetloba in hranila, lahko usmerjamo njihovo presnovo. Tako denimo lahko proizvedejo več beljakovin ali več maščob. So zelo prilagodljivi mikroorganizmi.