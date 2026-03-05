Prilagodljive žive tovarne

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Asist. dr. Urška Šunta je zaposlena kot raziskovalka na Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.
Najpogosteje uporabljam mikroskop in spektrofotometer. Mikroskop uporabljam za opazovanje vrst mikroalg in preštevanje njihovega števila. Uporabljam optični mikroskop, to je takšen, kot ga spoznamo že v srednji šoli. Spektrofotometer pa uporabljam za določevanje koncentracij nekaterih snovi v vzorcih in deluje po principu merjenja količine svetlobe, ki prehaja skozi vzorec. Na podlagi količine svetlobe, ki je prešla skozi vzorec, lahko z določenimi enačbami izračunamo koncentracijo snovi v vzorcu.
Iz nastale biomase lahko pridobimo vrsto drugih visokovrednih snovi (pigmenti, maščobne kisline, biostimulanti, dodatek k tlom ...). Pri tem ugotavljam učinkovitost čiščenja odpadne vode z mikroalgami, katera hranila mikroalge raje porabljajo, z raziskovalno skupino optimiziramo samo delovanje tovrstnih sistemov in v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami spremljamo učinkovitost odstranjevanja novodobnih onesnaževal, ki povzročajo zaskrbljenost, kot so pesticidi, ostanki zdravilnih učinkovin, sintetični hormoni in sredstva za osebno nego.
Ker je pestra, zanimiva in omogoča iskanje odgovorov na vprašanja, ki si jih postavljamo o pojavih in svetu okoli nas, kot tudi o novih izumih. Čari znanosti so zame nepričakovane ovire in vmesni trenutki na poti do odgovora, ki so velikokrat bolj kompleksni, kot se sprva zdi. In dobro je, da tega ne vemo vnaprej.
Iz časa študija se mi je vtisnil v spomin izrek, da je poslanstvo sanitarnega inženirja varovanje ljudi pred škodljivimi vplivi okolja in varovanje okolja pred škodljivimi učinki ljudi. V tej luči rada verjamem, da bo naše delo pripomoglo k širši uporabi sonaravnih tehnologij za čiščenje odpadne vode, manjšim izpustom hranil v okolje ter s tem k njegovemu varovanju, pa tudi k ozaveščanju o pomenu ponovne uporabe biomase iz procesov čiščenja odpadne vode za kroženje hranil v okolju. Upam, da bo naše delo pripomoglo k temu, da se bo odpadna voda začela bolj dojemati kot vir surovin za prihodnost in ne kot odpadek.
Vse skupaj se je razvijalo postopno. V okviru dela za magistrsko nalogo sem spoznala, kako zanimivo je raziskovanje; da je raziskovanje področje, na katerem si želim delovati, pa sem bila prepričana ob vrnitvi na doktorski študij.
Mislim, da je ključna kombinacija lastnosti, in sicer vztrajnosti, radovednosti, natančnosti, samoiniciativnosti in preudarnosti.
Menim, da bi se to lahko zgodilo v fiziki osnovnih delcev in bi lahko imelo daljnosežen vpliv na spoznanja v več vejah znanosti.
Ne, ne bi odpotovala na Mars.
Na kombinacijo jedrske energije in obnovljivih virov z naprednimi hranilniki električne energije.
Zanimivo bi bilo iti na kavo z Nikolo Teslo.
Sama spremljam predavanja, dogodke in podkast projekta Znanost na cesti (ZnC), rada si ogledam tudi oddajo Ugriznimo znanost na TV Slovenija ter dokumentarne oddaje National Geographica in BBC.
Mikroalge, ti nekaj deset mikrometrov veliki organizmi, so žive mikroskopske tovarne. Če jim spremenimo življenjske razmere, kot so svetloba in hranila, lahko usmerjamo njihovo presnovo. Tako denimo lahko proizvedejo več beljakovin ali več maščob. So zelo prilagodljivi mikroorganizmi.
