Priprto okno iz vesolja

Omejitve pri dostopanju do posnetkov ozemelj na Bližnjem vzhodu so razblinile iluzijo o stalno dosegljivem pogledu iz vesolja.
Satelitske slike so pomembni in zelo natančni podatki, ki jih je mogoče v današnji hitro spreminjajoči se informacijski krajini učinkovito uporabiti za različne namene. Na sliki je jedrski obrat Isfahan v Iranu, posnet s sateliti podjetja Planet Labs. FOTO: Planet Labs/Reuters
V prvih dneh marca, neposredno po začetku tretje zalivske vojne, so pri kalifornijskem ponudniku satelitskih slik Planet Labs objavili, da bodo posnetki z nekaterih tamkajšnjih območij na voljo s štiridnevnim zamikom. Desetega marca so to obdobje podaljšali na štirinajst dni, v začetku aprila pa na nedoločen čas.
Gre za »strateško kočljive« kraje, kar v praksi pomeni vojaške postojanke ZDA, Izraela in zaveznikov. Oziroma – je pomenilo, kajti z daljšanjem moratorija na objavo se je širil tudi seznam teh lokacij, in sicer še na gospodarske objekte držav v Perzijskem zalivu, kot so rafinerije in črpališča nafte ter zemeljskega plina, pa na pristanišča in nato še na južni del Libanona.
Vzrok tiči v dejstvu, da je mogoče s pogledom iz vesolja precej dobro dognati uspešnost napadov z orožjem ...
