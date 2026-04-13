Priprto okno iz vesolja

Omejitve pri dostopanju do posnetkov ozemelj na Bližnjem vzhodu so razblinile iluzijo o stalno dosegljivem pogledu iz vesolja.

V prvih dneh marca, neposredno po začetku tretje zalivske vojne, so pri kalifornijskem ponudniku satelitskih slik Planet Labs objavili, da bodo posnetki z nekaterih tamkajšnjih območij na voljo s štiridnevnim zamikom. Desetega marca so to obdobje podaljšali na štirinajst dni, v začetku aprila pa na nedoločen čas. Gre za »strateško kočljive« kraje, kar v praksi pomeni vojaške postojanke ZDA, Izraela in zaveznikov. Oziroma – je pomenilo, kajti z daljšanjem moratorija na objavo se je širil tudi seznam teh lokacij, in sicer še na gospodarske objekte držav v Perzijskem zalivu, kot so rafinerije in črpališča nafte ter zemeljskega plina, pa na pristanišča in nato še na južni del Libanona. Vzrok tiči v dejstvu, da je mogoče s pogledom iz vesolja precej dobro dognati uspešnost napadov z orožjem ...