Prisluškujejo pogovorom med možgani in mišicami

Mag. rač. in inf. teh. Nina Murks je zaposlena v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Naše delo zajema snemanje in analiziranje biomedicinskih signalov. Pri snemanju uporabljamo površinske elektrode (majhne »senzorčke«), ki jih namestimo na kožo nad mišico preiskovancev in tako posnamemo električno aktivnost mišičnih vlaken. Podoben princip se uporablja tudi za zajem električne aktivnosti možganov, torej za elektroencefalografijo, le da tu merimo električno napetost na površini lasišča. Ko signale posnamemo, sledita njihova obdelava in analiza – tu se pokaže prava čarovnija, čeprav je sama oprema precej običajna, uporabljamo namreč le računalnik.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Snemamo signale aktivnosti mišic in možganov ter jih analiziramo, da ugotovimo, kako naši motorični nevroni sprožijo gibanje in kaj se nam takrat »plete po glavi«. Gre predvsem za razumevanje delovanja mišic in možganov – kot da bi poslušali, kaj se pogovarjajo.

Zakaj imate radi znanost?

Ker vedno prinese nekaj novega in ker lahko znanje preizkusim v praksi. Posebno veselje mi vzbuja misel, da imajo naše raziskave potencial pomagati ljudem razumeti njihov motorični sistem.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Naše delo prispeva k boljšemu razumevanju gibanja in delovanja mišic, kar je ključno za razvoj pripomočkov in metod pri rehabilitaciji ter pomoč ljudem z motoričnimi motnjami, pri športnih znanostih, rekreaciji, ergonomiji in nenazadnje tudi pri prehranjevanju in staranju.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Najprej sem želela postati zdravnica, a sem hitro ugotovila, da ta poklic ne bi bil najbolj primeren zame – kri namreč zelo slabo prenašam. Zato sem začela iskati druge poti, kako bi lahko ljudem pomagala na drugačen način, a hkrati ostala blizu zdravstvu in biologiji. Med študijem sem imela srečo, da sem spoznala mentorja dr. Aleša Holobarja, ki nam je med predavanji pokazal svet analize biomedicinskih signalov. Takoj sem vedela, da si želim vstopiti na to področje.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Zelo me veseli poučevanje. Rada s pomočjo analogij razlagam kompleksne stvari na preprost način in v veselje mi je, ko mi uspe nekoga nekaj novega naučiti ali celo navdušiti za določeno snov. Zadnje čase veliko predavam otrokom v osnovnih in srednjih šolah, pa tudi študentom in odraslim. Otroke najraje učim programiranja na enostavnih, a zanimivih primerih – vedno poskušam vključiti izdelavo računalniške igre, ki jim bo zabavna. To me še posebej veseli zato, ker otroci še nimajo določene karierne poti in jih lahko navdušimo za računalništvo, tudi če so ga prej zavračali. Pri odraslih pa je cilj drugačen – pokazati jim, da jim lahko programiranje pogosto olajša ali avtomatizira kakšno opravilo. Njim želim podati znanje, ki ga lahko uporabijo takoj v praksi in si s tem olajšajo življenje.

Nina Murks FOTO: Matjaž Divjak

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Radovednost, želja po novem znanju in vztrajnost. Pogosto se zgodi, da raziskave zaidejo v slepo ulico in je treba začeti znova. To boli, a je treba vedeti, da so tudi slepe ulice del učenja in prispevajo k novemu znanju.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Povezovanje umetne inteligence, medicine in računalništva.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Če odmislimo nevarnost, bi bilo res zanimivo tam meriti signale in o tem napisati članek.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na jedrsko energijo – je zanesljiva, čista in danes zelo varna, čeprav ima še vedno slab sloves.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Margaret Hamilton. Rada bi izvedela, kako je zdržala pritisk, ko so življenja astronavtov temeljila na njeni kodi.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Pri filmih bi predlagala dokumentarec The Social Dilemma (Družbena dilema). Je na trenutke precej dramatičen, a odpira oči glede tega, kako močno tehnologija vpliva na naše vsakodnevne odločitve. Čeprav je tehnologija naredila ogromno dobrega in še bo, se moramo zavedati tudi njenih pasti in paziti na »zlato mero«. Zelo zanimiva se mi zdi tudi spletna stran MIT OpenCourseWare, kjer so prosto dostopna posneta predavanja te prestižne univerze. Lahko si jih ogledamo brezplačno in brez vpisa – to je krasna priložnost, da vsaj za kratek čas »obiščemo« MIT.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Presenetljivo je, da lahko že s spremljanjem električne napetosti na površini kože izvemo zelo veliko o tem, kaj se dogaja v telesu. Tudi sama sem menila, da je delovanje motoričnih nevronov mogoče spoznati le z invazivnimi metodami, kot je vbod igle. Veseli me, da je znanost tako napredovala, da lahko raziskujemo popolnoma neinvazivno – in da je najhujša bolečina za udeleženca zgolj tista, ko na koncu eksperimenta odlepimo elektrodo, kar je podobno, kot da bi odlepili obliž.