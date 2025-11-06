  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Prisluškujejo pogovorom med možgani in mišicami

    Nina Murks raziskuje, kako motorični nevroni sprožijo gibanje.
    Nina Murks FOTO: Matjaž Divjak  
    Galerija
    Nina Murks FOTO: Matjaž Divjak  
    6. 11. 2025 | 06:00
    6:16
    A+A-

    Mag. rač. in inf. teh. Nina Murks je zaposlena v Laboratoriju za sistemsko programsko opremo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Naše delo zajema snemanje in analiziranje biomedicinskih signalov. Pri snemanju uporabljamo površinske elektrode (majhne »senzorčke«), ki jih namestimo na kožo nad mišico preiskovancev in tako posnamemo električno aktivnost mišičnih vlaken. Podoben princip se uporablja tudi za zajem električne aktivnosti možganov, torej za elektroencefalografijo, le da tu merimo električno napetost na površini lasišča. Ko signale posnamemo, sledita njihova obdelava in analiza – tu se pokaže prava čarovnija, čeprav je sama oprema precej običajna, uporabljamo namreč le računalnik.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Snemamo signale aktivnosti mišic in možganov ter jih analiziramo, da ugotovimo, kako naši motorični nevroni sprožijo gibanje in kaj se nam takrat »plete po glavi«. Gre predvsem za razumevanje delovanja mišic in možganov – kot da bi poslušali, kaj se pogovarjajo.

    Zakaj imate radi znanost?

    Ker vedno prinese nekaj novega in ker lahko znanje preizkusim v praksi. Posebno veselje mi vzbuja misel, da imajo naše raziskave potencial pomagati ljudem razumeti njihov motorični sistem.

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Naše delo prispeva k boljšemu razumevanju gibanja in delovanja mišic, kar je ključno za razvoj pripomočkov in metod pri rehabilitaciji ter pomoč ljudem z motoričnimi motnjami, pri športnih znanostih, rekreaciji, ergonomiji in nenazadnje tudi pri prehranjevanju in staranju.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

    Najprej sem želela postati zdravnica, a sem hitro ugotovila, da ta poklic ne bi bil najbolj primeren zame – kri namreč zelo slabo prenašam. Zato sem začela iskati druge poti, kako bi lahko ljudem pomagala na drugačen način, a hkrati ostala blizu zdravstvu in biologiji. Med študijem sem imela srečo, da sem spoznala mentorja dr. Aleša Holobarja, ki nam je med predavanji pokazal svet analize biomedicinskih signalov. Takoj sem vedela, da si želim vstopiti na to področje.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Zelo me veseli poučevanje. Rada s pomočjo analogij razlagam kompleksne stvari na preprost način in v veselje mi je, ko mi uspe nekoga nekaj novega naučiti ali celo navdušiti za določeno snov. Zadnje čase veliko predavam otrokom v osnovnih in srednjih šolah, pa tudi študentom in odraslim. Otroke najraje učim programiranja na enostavnih, a zanimivih primerih – vedno poskušam vključiti izdelavo računalniške igre, ki jim bo zabavna. To me še posebej veseli zato, ker otroci še nimajo določene karierne poti in jih lahko navdušimo za računalništvo, tudi če so ga prej zavračali. Pri odraslih pa je cilj drugačen – pokazati jim, da jim lahko programiranje pogosto olajša ali avtomatizira kakšno opravilo. Njim želim podati znanje, ki ga lahko uporabijo takoj v praksi in si s tem olajšajo življenje.

    Nina Murks FOTO: Matjaž Divjak  
    Nina Murks FOTO: Matjaž Divjak  

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Radovednost, želja po novem znanju in vztrajnost. Pogosto se zgodi, da raziskave zaidejo v slepo ulico in je treba začeti znova. To boli, a je treba vedeti, da so tudi slepe ulice del učenja in prispevajo k novemu znanju.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Povezovanje umetne inteligence, medicine in računalništva.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Če odmislimo nevarnost, bi bilo res zanimivo tam meriti signale in o tem napisati članek.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Na jedrsko energijo – je zanesljiva, čista in danes zelo varna, čeprav ima še vedno slab sloves.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Z Margaret Hamilton. Rada bi izvedela, kako je zdržala pritisk, ko so življenja astronavtov temeljila na njeni kodi.

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Pri filmih bi predlagala dokumentarec The Social Dilemma (Družbena dilema). Je na trenutke precej dramatičen, a odpira oči glede tega, kako močno tehnologija vpliva na naše vsakodnevne odločitve. Čeprav je tehnologija naredila ogromno dobrega in še bo, se moramo zavedati tudi njenih pasti in paziti na »zlato mero«. Zelo zanimiva se mi zdi tudi spletna stran MIT OpenCourseWare, kjer so prosto dostopna posneta predavanja te prestižne univerze. Lahko si jih ogledamo brezplačno in brez vpisa – to je krasna priložnost, da vsaj za kratek čas »obiščemo« MIT.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Presenetljivo je, da lahko že s spremljanjem električne napetosti na površini kože izvemo zelo veliko o tem, kaj se dogaja v telesu. Tudi sama sem menila, da je delovanje motoričnih nevronov mogoče spoznati le z invazivnimi metodami, kot je vbod igle. Veseli me, da je znanost tako napredovala, da lahko raziskujemo popolnoma neinvazivno – in da je najhujša bolečina za udeleženca zgolj tista, ko na koncu eksperimenta odlepimo elektrodo, kar je podobno, kot da bi odlepili obliž.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Razpeti med skrbjo za svoje starše in svoje otroke

    Ana Jagodic raziskuje skrbstvene prakse in vsakdanje življenje srednje generacije.
    Saša Senica 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    S plazmo nad glive za odpornost lesa

    Neja Bizjak Štrus raziskuje vpliv plazme na les in glive, ki ga napadajo.
    Saša Senica 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Vpliv branja na bralca

    Manca Marinčič ugotavlja, kako lahko spoznanja s področja literarnih ved pripomorejo k ustreznejši izbiri (literarnega) besedila za biblioterapijo.
    Saša Senica 17. 7. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Navdih iz narave

    Sara Orehek raziskuje in razvija nove oblike imunoterapije.
    Saša Senica 24. 4. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Nina MurksZNANSTVENIK SPREMINJA SVETZNANSTVENICA SPREMINJA SVETvprašalnikUniverza v Mariboru

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Odpadki civilizacije – bolj ostro, še glasneje

    Veteranska glasbena zasedba bo jutri v ljubljanskem klubu Gromka predstavila prvenec Obsojam.
    Zdenko Matoz 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Univerza v Novi Gorici

    Boštjan Golob: Razvili smo polnokrvno univerzo, zdaj moramo razmisliti, kam naprej

    Vsebina programov je le ena od komponent, študenti želijo tudi določen standard v času študija, poudarja rektor Univerze v Novi Gorici.
    Saša Senica 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Sistemske spremembe

    Znanje je, manjka sistem, ki bi ga pretvoril v rezultate

    Patenti in raziskovalni dosežki pogosto ostanejo v laboratoriju. Kako jih spraviti v realni svet?
    6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Prisluškujejo pogovorom med možgani in mišicami

    Nina Murks raziskuje, kako motorični nevroni sprožijo gibanje.
    6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Univerza v Novi Gorici

    Boštjan Golob: Razvili smo polnokrvno univerzo, zdaj moramo razmisliti, kam naprej

    Vsebina programov je le ena od komponent, študenti želijo tudi določen standard v času študija, poudarja rektor Univerze v Novi Gorici.
    Saša Senica 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Sistemske spremembe

    Znanje je, manjka sistem, ki bi ga pretvoril v rezultate

    Patenti in raziskovalni dosežki pogosto ostanejo v laboratoriju. Kako jih spraviti v realni svet?
    6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Prisluškujejo pogovorom med možgani in mišicami

    Nina Murks raziskuje, kako motorični nevroni sprožijo gibanje.
    6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo