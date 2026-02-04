Prizemljene vesoljske rakete: tudi falconi s težavami

Nasa se pripravlja na izstrelitev posadke proti Luni, še prej pa bo izstrelitev posadke na mednarodno vesoljsko postajo, a tudi tu se nekoliko zapleta. Pri Spacexu so namreč po nedavnih težavah prizemljili rakete falcon 9. Med rutinsko izstrelitvijo starlinkov je zgornja stopnja rakete naletela na »nenormalno stanje med pripravo na izstop iz orbite«.

Več podrobnosti v podjetju niso razkrili, so pa poudarili, da ekipe analizirajo podatke, da bi dognali vzrok in potrebne ukrepe. Raketa je starlinke uspešno izvrgla v orbito, ni pa ta del padel nazaj v atmosfero, kjer bi zgorel. Pri Spacexu so navedli, da so iz stopnje iztočili gorivo, del rakete pa je zdaj menda ujet na višini 110 kilometrov, kjer ne ogroža delujočih satelitov. Na tej višini je sila privlaka že velika in verjetno bo raketo razmeroma hitro potegnilo v ognjeni konec.

S falconi letijo tudi dragoni za prevoz posadke na mednarodno vesoljsko postajo in prizemljitev bi lahko pomenila, da se bo odprava Crew 12 zamaknila. Izstrelitev štirih astronavtov, Američanov Jessice Meir in Jacka Hathawaya, Francozinje Sophie Adenot in Rusa Andreja Fedjajeva, je predvidena za 11. februar, kot nadomestna datuma sta za zdaj določena še naslednja dva dneva.

Astronavti so od 28. januarja v dvotedenski izolaciji v Houstonu. Na postaji se bodo pridružili trojici astronavtov, tam pa bodo predvidoma preživeli devet mesecev. Za Adenotovo in Hathawaya bo to prvi polet v vesolje, Meirova in Fedjajev pa tokrat letita drugič.