Prof. dr. Janez Levec (1943–2020)

Sporočamo žalostno vest, da se je poslovil eden največjih slovenskih kemijskih inženirjev akademik prof. dr. Janez Levec. Znanstvenik, profesor, predvsem pa predan kemijski inženir nas je zapustil 13. januarja 2020. Na področju kemijskega inženirstva je pustil velik in neizbrisen pečat, tako doma kot po svetu. Posvečal se je predvsem načrtovanju kemijskih reaktorjev, kinetiki in katalizi, po čemer je bil tudi najbolj znan. Študenti ga pomnijo po enem izmed najtežjih izpitov, bil je neizprosen, a tudi do sebe.



Janez Levec se je rodil 23. oktobra 1943 v Začretu pri Celju. 1962 je maturiral na kemijskem odseku tehniške srednje šole v Ljubljani. Po enoletni zaposlitvi na Kemijskem inštitutu Borisa Kidriča je nadaljeval študij kemijske tehnologije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo (FNT) v Ljubljani, kjer je diplomiral 1968. Že od malega, pa tudi kasneje, ga je vodila ljubezen do strojništva in inženirstva, to pa je prispevalo tudi k zelo veliki natančnosti pri pripravni tehničnih risb, načrtovanju najrazličnejših naprav in kasneje reaktorjev.



Podiplomski študijski program kemijske tehnologije je zaključil 1970, dve leti kasneje pa je postal doktor kemijskih znanosti. 1971 se je zaposlil na oddelku za kemijo FNT, kjer je bil izvoljen za asistenta. 1974 je bil izvoljen za docenta s področja kemijskega inženirstva, 1979 za izrednega in 1984 za rednega profesorja. Na Kemijskem inštitutu je bil od 1985 tudi vodja laboratorija za katalizo in reakcijsko inženirstvo. Po vrnitvi iz Združenih Držav Amerike je v študij kemijskega inženirstva vpeljal sodobne pristope h katalizi, kinetiki in inženirstvu, uporabne še dandanes.



1981/82 je prejel štipendijo Fulbrightovega sklada za omenjeno podoktorsko izpopolnjevanje in v ZDA se je kasneje zelo rad vračal. 1996 mu je ministrstvo za znanost in tehnologijo podelilo priznanje ambasador Republike Slovenije v znanosti, in sicer ravno zaradi njegove izjemne prepoznavnosti. Kdor ga je poznal, se bo spomnil njegovih številnih pripovedovanj o Ameriki, kjer je tudi sam trdo delal, se naučil številnih inženirskih prvin, ki jih je pripeljal domov, hkrati pa je tudi veliko potoval oziroma sam prevozil.



Janez Levec je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) od leta 1997, bil pa je tudi prejemnik Kidričeve nagrade za vrhunske raziskovalne dosežke 1988 in velike Preglove nagrade za raziskovalno delo Kemijskega inštituta v 2009.

Profesor Levec, kar je bil za večino nas, Janez za bližnje znance ali prijatelje, je bil človek dejanj. Kot profesor te je pripravil na življenje, tako poklicno kot tudi zasebno, ki ni vedno zgolj rožnato ali enostavno. Kot raziskovalec nam je vcepil vztrajnost, osredotočenost in potrpežljivost, zlepa ali zgrda. Kot vodja je navdihoval. Čeprav se z njim nisi v vsem strinjam, si mu moral prepogosto kasneje sam pri sebi pritrditi. Kot direktor nas je na inštitutu peljal naprej, ko so bili časi težki.



Kot sodelavca ga bomo pogrešali. Manjkale nam bodo njegove obsežne izkušnje, izrazita odsotnost omahovanja, predvsem pa ljubezen do življenja samega.



Žalna seja bo v sredo, 22. januarja, ob 11.00 uri v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta.

Sodelavke in sodelavci