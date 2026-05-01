Prostor med Zemljo in Luno bi bil lahko nova Hormuška ožina

V bližnji prihodnosti bi lahko prostor, ki ločuje Zemljo od Lune, postal strateško enako pomemben kot Hormuška ožina, poroča Ansa, ki povzema ugotovitve, do katerih je prišel Center for the Study of Space Crime, Piracy & Governance.

V tej ameriški, a mednarodno orientirani organizaciji opozarjajo, da bi lahko bili v prihodnosti namesto blokad in zasegov ladij priča prevzemu nadzora nad potmi proti Luni, ki vodijo do njenih strateških virov.

Dodaten dokaz naraščajočega zanimanja za cis-lunarni prostor (območje med Zemljo in Luno) zaznavajo v dejstvu, da so v okviru ameriške vesoljske sile (U.S. Space Force), ki so jo ustanovili v prejšnjem mandatu Donalda Trumpa – decembra leta 2019, formalno deluje znotraj ministrstva za letalstvo, podobno kot vojno letalstvo (U.S. Air Force) –, napovedali ustanovitev posebnega urada za oceno pomena tega območja za vojaške operacije in nacionalno varnost.

»Tako kot je Hormuška ožina ozka vodna pot, je tudi v cis-lunarnem prostoru, čeprav se zdi ogromen, v resnici nekaj edinstvenih in izključnih tranzitnih točk, skozi katere mora potekati ves promet proti Luni,« na portalu Space.com ugotavlja Marc Feldman, izvršni direktor Centra za preučevanje vesoljskega kriminala, piratstva in upravljanja.

»Če bi te točke prišle v napačne roke, bi bilo morda treba opustiti vse lunarne pobude Nase in Elona Muska (prve korake proti vesoljski ekonomiji, vredne več tisoč milijard dolarjev).«

V zadnjih tednih je bilo čutiti navdušenje nad Nasino misijo Artemis 2 in napovedjo ambicioznih načrtov vesoljske agencije za človeško bivanje na Luni. »Vzporedno pa je Iran zaprl Hormuško ožino, kar je povzročilo skok na svetovnih energetskih trgih in znova opozorilo, kako ranljivi smo zaradi geografskih danosti,« je še povedal Feldman. »Včasih dogodki vsebujejo opozorilo, če ga znamo prepoznati,« je prepričan. Smo priča začetku »ožine« v vesolju?

Bi lahko bil nekoč v prihodnosti dostop do Lune ogrožen bodisi na sami površini bodisi na poteh do nje ali z nje, oziroma v ključnih luninih orbitah? »Vsekakor,« opozarja Peter Garretson z Ameriškega sveta za zunanjo politiko (American Foreign Policy Council).

Bi lahko takšno prestrezanje ali omejevanje v nekem trenutku resno vplivalo tudi na svetovno gospodarstvo? »Morda,« meni.