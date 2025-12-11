Proteinski roboti, ki bi popravljali celice in različne materiale

Za projekt Propel je dr. Ajasja Ljubetič. prejel dva milijona evropskih sredstev.Kot podoktorski raziskovalec je deloval v laboratoriju Nobelovega nagrajenca.

Dr. Ajasja Ljubetič je strokovnjak za načrtovanje novih proteinov, takih, ki jih v naravi ni. Študiral je biokemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, dve leti je vzporedno študiral tudi fiziko. Doktorat je opravljal na Institutu Jožef Stefan. FOTO: Voranc Vogel

Čez 30 let bi dr. Ajasja Ljubetič rad živel v svetu, v katerem bi bili umetno zasnovani proteinski roboti tako pogosti kot mobilni telefoni. »Ker bi ti roboti lahko omogočali samopopravljanje materialov, iz celic bi odnašali razne odplake ali pa za nas opravljali kakšno drugo pomembno storitev,« pravi raziskovalec na odseku za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta. Zadnjih nekaj let dr. Ljubetič dela prve korake v ustvarjanju umetnih proteinskih robotov, a najprej mora ustvariti motor. Za svojo idejo – ustvariti prvi popolnoma umetni proteinski motor z lastno energijo, zasnovan iz nič – je bil nagrajen s prestižnim projektom Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za utrjevanje samostojne raziskovalne poti (angl. consolidator grant). Za projekt Rigidna organizacija ...