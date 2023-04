Proti Evropi, Ganimedu in Kalisto se odpravlja Juice

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma prihodnji teden se bo na osemletno pot proti Jupitru podalo vesoljsko plovilo Juice. Odpravo Evropske vesoljske agencije (Esa) zanimajo plinski orjak in tri izmed njegovih največjih lun: Evropa, Ganimed in Kalisto. Znanstveniki želijo z misijo razumeti nastanek lun in razmere v oceanih, ki se skrivajo pod njihovimi poledenelimi skorjami. Veliko vprašanje je, ali bi lahko v oceanih bilo življenje.

Raziskovanje iz vesolja v drugi polovici dvajsetega stoletja je ponudilo nov pogled na Jupiter, predvsem pa na njegove lune. Vsaka izmed vse prej kot dolgočasnih lun ima svoje posebne lastnosti, svoj karakter. Medtem ko je rumeno-oranžna Io, Jupitru najbližja luna, najbolj ognjeniško aktivno telo v osončju, druge tri nase opozarjajo s poledenelim površjem, pod katerim so najverjetneje razsežni oceani tekoče vode. In kjer je voda, bi se lahko razvilo tudi življenje.

Voda sicer ni zadosten pogoj za pojav življenja, zato želijo raziskovalci lune in njihovo okolje bolje spoznati. Upe usmerjajo v vesoljsko odpravo Juice (polno ime je Jupiter Icy Moons Explorer). Gre za odpravo Ese z manjšim prispevkom Nase, japonske in izraelske vesoljske agencije. Deset instrumentov na krovu plovila Juice bo proučevalo Jupitrovo atmosfero in njegovo magnetno polje ter lune Evropa, Ganimed in Kalisto. Dobili bomo še posebej natančne podatke o Ganimedu, okoli katerega se bo Juice utiril v drugem delu odprave – to bo sploh prvič, da bo vesoljsko plovilo utirjeno v orbito okoli lune drugega planeta.