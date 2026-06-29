Proti tovarnam umetne inteligence na pragu hiše

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    Ogrodje podatkovnega centra podjetja OpenAI v mestu Abilene v Teksasu. FOTO: Shelby Tauber/Reuters
    Jurij Kristan
    29. 6. 2026 | 19:00
    10:30
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    Sredi junija so iz severnoameriške analitske hiše 10a Labs sporočili, da so tamkajšnje civilne iniciative v prvih treh mesecih leta 2026 blokirale ali zavrle najmanj 75 projektov gradnje podatkovnih centrov v skupni vrednosti 130 milijard ameriških dolarjev. Omenjena analitska hiša od leta 2023 vodi projekt Data Center Watch (dostopen na www.datacenterwatch.org), v katerem opazujejo javni odpor do postavljanja novih strežniških farm na območju ZDA. Njihovo prvo poročilo je pokrivalo obdobje med majem 2024 in marcem 2025; v tem času so javna nasprotovanja zavrla šestnajst gradbenih projektov v skupni vrednosti 64 milijard dolarjev. Do danes se je pojavnost takšnega delovanja skokovito povečala in po besedah strokovnjakov 10a Labs so opazili »strukturni premik« v trudu in metodah tovrstnih ...

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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