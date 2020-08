Proti virusu z matičnimi celicami

Pandemija bolezni covid-19 je globalno prizadela že več kot 20 milijonov ljudi, za njo pa jih je umrlo več kot 700.000. Poročila o razvoju cepiv sicer vzbujajo optimizem, še vedno pa so na preizkušnji zdravstvene zmogljivosti in moč medicinske stroke praktično vseh držav, predvsem zato, ker veliko bolnikov potrebuje intenzivno zdravljenje z mehansko podporo. Življenje številnih bolnikov je ogroženo zaradi obsežnega vnetja pljuč in v svetu potekajo številne raziskave, kako uspešneje obvladati te zaplete.O tem govori pred kratkim objavljena študija v znanstveni reviji EClinicalMedicine o uporabi mezenhimskih stromalnih celic, ...