Apple je pokazal svoj prvi nizkocenovni prenosnik – pa je tudi zares poceni?

Ameriški tehnološki velikan je predstavil novi prenosnik macbook neo, nadgrajeni macbook air in pro ter ipad air, posodobljene monitorje in telefon iphone 17e.

Ameriški Apple je nedavno predstavil svoje spomladanske novosti, pri čemer sta največ pozornosti vzbudila nizkocenovna modela telefonov in prenosnikov iphone 17e in macbook neo. Pokazali so tudi posodobljena klasična prenosnika macbook air in macbook pro ter monitorje studio display, manjkal pa ni niti novi ipad air. Največja jabolčna novost je zagotovo nizkocenovni prenosnik (za Apple, seveda) macbook neo, za katerega je na drugi strani velike luže treba odšteti samo 599 dolarjev (plus davek), kar je pol tisočaka manj od najcenejšega macbooka air, medtem ko ga ameriški študenti lahko dobijo že za 499 zelencev. Pri nas je cena novega macbooka neo postavljena na 700 evrov (z 256 GB shrambe) oziroma 810 evrov (s 512 GB shrambe), nekateri trgovci pa ponujajo 100 evrov študentskega ...