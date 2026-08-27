Prvi bolnik na svetu, operiran s pomočjo umetne inteligence

Britanski zdravniki so prvič pri operaciji možganov uporabili umetno inteligenco, ki je kirurško ekipo spremljala v realnem času in ji pomagala prepoznati pomembne krvne žile in živce, poroča BBC. Operacija 48-letnega Rhysa Hibberta, ki je imel tumor na hipofizi, je bila uspešna, tumor so odstranili, bolniku pa se je po posegu izboljšal vid.

Bolnik je imel 11-milimetrski nerakavi tumor, ki je pritiskal na vidna živca in mu postopoma ožil periferni vid. Tumor je bil v neposredni bližini karotidnih arterij, zato je bila operacija zahtevna. Kirurgi so ocenili, da je obstajala od 25- do 50-odstotna možnost, da tumorja ne bi mogli v celoti odstraniti, tveganje za poškodbo večje krvne žile pa je bilo med 0,5 in dvema odstotkoma.

Posebnost tokratnega posega je bila umetna inteligenca, ki ni analizirala le predhodnih posnetkov, ampak neposredni videoposnetek operacije. Na drugem zaslonu je spremljala kirurške instrumente in označevala območja, kjer bi se lahko skrivale pomembne žile in živci, ter tako kirurgom nakazovala varnejša mesta za odstranjevanje tumorja.

Raziskovalci so sistem učili na več sto posnetkih operacij tumorjev hipofize. Po besedah nevrokirurga Hanija Marcusa je bil sistem izpostavljen več operacijam, kot jih večina kirurgov vidi ali opravi v celotnem poklicnem življenju, vloga UI pa da je bila podobna »drugemu paru strokovnih oči«.

Operacijo sta v londonski bolnišnici National Hospital for Neurology and Neurosurgery izvedla Naija Marcus in nevrokirurg Danyal Khan. Poudarjata, da umetna inteligenca kirurgov ne nadomešča, saj da imajo ti ves čas popoln nadzor in se lahko njenemu nasvetu tudi ne odločijo slediti.

Raziskovalna ekipa želi zdaj tehnologijo preizkusiti v večji klinični raziskavi. Dolgoročni cilj je razviti nekakšen »ChatGPT za kirurge«, ki bi lahko zdravnikom med zahtevnimi posegi ponudil dodatno strokovno pomoč, vendar bi bila končna odločitev vedno v rokah človeka.