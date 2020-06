Prvi poletni dan ponekod pospremil kolobarjast sončni mrk

Nekaj značilnosti našega Sonca. FOTO: ESA

Prvi dan koledarskega poletja se je ponekod začel s sončnim mrkom.A ne popolnim, ampak kolobarjastim, ki je znan tudi pod imenom ognjeni prstan. Ta nastane, ko sta Sonce in Luna v isti črti z Zemljo, vendar pa je navidezna velikost Lune manjša od velikosti Sonca. Tako senca ne prekrije celotne ploskve, ampak se okoli temnega Luninega diska izriše zelo svetel Sončev prstan ali kolobar.Kolobarjasti, kot tudi drugi sončni mrki, so praviloma vidni le na ozkem pasu. Pri nas mrka ne bo mogoče videti. A s sodobno tehnologijo je mogoče spremljati dogajanje v živo skoraj povsod po svetu.Tu je nekaj povezav:Središčna pot kolobarjastega mrka se je začela v Kongu ob 5. uri in 56 minut po lokalnem času (ob 6.56 po srednjeevropskem), zdaj pa mrk potuje vzhodno proti Aziji, kjer bo nad severno Indijo moč opazovati popoln obroč okoli Lune. Središčna pot mrka bo nato prečkala Kitajsko in dosegla Tajvan, kjer bo konec kolobarjastega mrka. Delni mrk pa bo viden še več tisoč kilometrov stran od središčne poti.Naslednji mrk, in sicer popolni sončni mrk, bo 14. decembra 2020 v ozkem pasu nad Južno Ameriko. Ob popolnem mrku se na nebu pojavijo tudi nekatere svetle zvezde, ob robu lunine sence pa je mogoče videti korono. Vsekakor pa Sonca ne smemo gledati s prostimi očmi, ampak z ustreznimi zaščitnimi očali.