Punch bi lahko revolucionarno spremenil način napovedovanja Sončevih neviht

Štirje sateliti so z nenehnim spremljanjem Sonca omogočili izboljšano napoved prihoda geomagnetnih neviht.
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Kamera na enem od štirih plovil je 3. junija lani posnela velik izbruh koronalne mase. Gre za strukturo, ki se dviga v središču slike, nad zakritim Soncem. FOTO: NASA/SwRI
Močne geomagnetne nevihte, ki jih sproži Sonce, pomenijo resno nevarnost za našo infrastrukturo. Takšni dogodki motijo radijske komunikacije in GPS-navigacijo, ogrožajo astronavte v vesolju, poškodujejo satelite, v skrajnih primerih pa lahko povzročijo tudi izpade električnega omrežja na Zemlji. Zato je pomembno, da znamo napovedovati tudi vesoljsko vreme.
K temu precej pripomore ameriška odprava Punch (Polarimeter za poenotenje raziskav korone in heliosfere). V začetnem preizkusu so prihod Sončevega izbruha s pomočjo teh satelitov napovedali z natančnostjo 30 minut. To bi lahko revolucionarno spremenilo način napovedovanja Sončevih neviht, ki bodo vplivale na Zemljo, so optimistični pri Nasi. »Mislili smo, da bo Punch dober, a rezultat je osupljiv,« je dejal Craig DeForest, glavni ...
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