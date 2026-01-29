Radio v času digitalnih sprememb

Mag. Peter Čakš je komunikolog, predavatelj in višji raziskovalec na Inštitutu za medijske komunikacije Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Pri nas družboslovcih je malo drugače kot pri raziskovalcih v tehniki ali naravoslovju. Če hočemo ali ne, najpogosteje uporabljamo računalnik, drugi instrument je telefon, ki pride prav tudi za beleženje idej, predvsem ob nenavadnih urah in na neobičajnih mestih. Sicer pa za nekoga, ki proučuje radio, zelo malo uporabljam mikrofon. Ko sem delal na radiu, sem ga bistveno več.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Primarno področje mojega raziskovanja so stalnice in spremembe na radiu, natančneje, kako se delo radijskih novinarjev in vseh, ki so vpeti v produkcijo in posredovanje novinarskih vsebin, spreminja. Ker sprememb nikoli ne moremo vzeti za edino pravilo in stabilen temelj, se opiram na radijsko »analogno« izročilo, ki je orientacijski temelj, in primerjam, kaj se danes dogaja v radijskem uredništvu. Kako se spreminjajo produkcijske prakse, informativni žanri in radijske oddaje, kakšni so novi kanali posredovanja nekoč samo radijskih vsebin, ki so, čeprav izvorno samo avdio, naenkrat prilagojene novemu digitalnemu okolju. To področje sem proučeval v okviru doktorskega študija komunikologije na FDV, ki ga letos končujem. Poleg tega na našem inštitutu raziskujem še novinarske produkcijske prakse v lokalnih medijih ter občinstva in njihove odzive na medijske vsebine v kriznih časih.

Zakaj imate radi znanost?

Ko sem začel študirati komunikologijo, in takrat sem že delal v medijih, me je vedno najbolj intrigiralo, da sem nekaj, kar sem poznal iz teorije ali študij, lahko preizkusil v praksi in videl, ali zares deluje ali ne. Na našem področju je malo drugače. Ko dodaš novo vsebino v radijski program, na primer oddajo ali zvočne elemente, spremeniš shemo oddaje, zamenjaš termine voditeljev itd., moraš biti prav tako sposoben predvidevati, kaj se bo zgodilo, in verjeti v svoje poteze. Včasih se čudim, ko berem komentarje o medijih, vsebinah, uredniških odločitvah ... Nikakor se ne strinjam, da lahko nekdo kot potrošnik medijskih vsebin ve vse o profesionalnih potezah. V ozadju takšnih odločitev so znanje, izkušnje, tudi študije in kreativne ideje oziroma vizije. V medijih je že dolgo tako, da jih lahko presojajo vsi. Zdravstvo na primer se je s takšnim pretresom znanstvenih dejstev verjetno prvič od blizu srečalo med covidom.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Razmišljati tako bi bilo zelo pretenciozno, niti nimam takšnih ambicij. Bolj si želim, da, tako kot mnogi kolegice in kolegi pred menoj, prispevam nekaj k vpogledu v tradicije in spremembe slovenskega medijskega sistema. Radio je pri nas, pa tudi marsikje v tujini, raziskovalno precej podhranjen, zato se nekateri trudimo to vrzel zapolniti.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

Zgodilo se je povsem spontano, med mojim poučevanjem najprej na FDV in potem še na FERI. Pedagoško delo na fakulteti mora iti z roko v roki z raziskovanjem, še vedno pa se mi zdi ključno ohranjati tudi stik z industrijo in ljudmi, ki še vedno vsak dan ustvarjajo radijski program in medije.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Rad odkrivam nove kraje in se vračam na stare, kjer mi je bilo lepo. Miselni oddih v drugem okolju je vedno dobrodošel.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Kreativnost, ki je ključna lastnost še marsikje. Štejejo ideje in v dobi umetne inteligence bodo še bolj. Preostalo je in bo še bolj postalo obrt.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Srčno upam, da bo čim več takšnih, ki bodo ljudem z nedobro zdravstveno sliko omogočili človeka vredno življenje.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Če bi bil star 20 let, bi. Danes se mi ne bi več dalo.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Vsekakor na obnovljive vire energije v zmernem sozvočju z Zemljinimi zalogami drugih surovin.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Nikolo Teslo, da bi se pogovorila, kako ga utemeljeno postaviti za očeta radia.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Film o Alanu Turingu in Enigmi fascinira. Google je še vedno boljša izbira kot chatgpt. Splača se poiskati kakšen dober znanstveni podkast Radia Slovenija.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Radijske študije so se pred časom razširile v avdio študije. Čeprav radio pri nas še obstaja in je zelo pomemben, kredibilen vir informacij, marsikje v tujini opažajo anomalije v radijskem sektorju, od popolnih mrežnih konsolidacij do izginjanja lokalnih radiev in v globaliziranem svetu prepomembnih verodostojnih lokalnih novic. Tako se v študijah kolegi že osredotočajo samo na digitalne avdio vsebine. Kljub temu ni skrbi, da bi mi v Sloveniji ali širši regiji v prihodnje zmanjkalo vsebin za radijsko raziskovanje.