Radovedno v leto 2024

Tudi letos smo v rubriki Znanstvenica oziroma znanstvenik spreminja svet spoznali izvrstne raziskovalce z najrazličnejših področij. Na kratko so nam pojasnjevali, kaj zajema njihovo delo, kako bo njihovo delo spremenilo prihodnost in česa o njihovem področju ne vemo. Vprašalnik pa vsebuje tudi vprašanje, katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočajo bralcem. In ker radi beremo, poslušamo zanimive vsebine in se udeležujemo poučnih dogodkov (in ker imamo radi sezname), smo zbrali priporočila raziskovalk in raziskovalcev, ki smo jih v rubriki gostili v iztekajočem se letu.

Med dogodke, ki so vsekakor vredni obiska, so številni sodelujoči v rubriki uvrstili predavanja, okrogle mize in druge prireditve, ki jih organizirajo v okviru projekta Znanost na cesti. »Znanost na cesti je čudovit primer, kako znanost na zanimiv način približati širši družbi. Presenetilo vas bo, s čim vse se ljudje ukvarjajo,« je bil eden izmed komentarjev.

Odličen vpogled v dogajanje v znanosti ponuja spletna revija Alternator, še vedno je priljubljena revija Življenje in tehnika, raziskovalci pa so priporočali tudi podkast Metamorfoza in druge oddaje in članke na spletni strani Metina lista. Veliko zanimivih vsebin je najti na spletnih straneh Kvarkadabre, odlične so oddaje Ugriznimo znanost, prav tako številni tuji pod- ali videokasti (Veritasium, Smarter Every Day, Applied Science, The Huberman Lab Podcast).

Knjige

Ekologija idej Gregoryja Batesona

zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije

Nesmrtno življenje Henriette Lacks ​Rebecce Skloot

zgodba o verjetno najbolj slavnih celicah, znanih pod šifro HeLa

Sebični gen ​ Richarda Dawkinsa

po več kot 40 letih od izida še vedno izvrstno branje o nekoliko drugačni teoriji evolucije

Sapiens Yuvala Noaha Hararija

kratka zgodovina človeštva

Prikrito Davida Eaglemana

o človeških možganih

The Lady Tasting Tea Davida S. Salsburga

o statistiki

Gen: intimna zgodovina Siddharthe Mukherjeeja

pregled razvoja in raziskav v genetiki

Plan B Boštjana Videmška

o boju proti podnebnim spremembam in rešitvah

Berem, da se poberem Mihe Kovača

deset razlogov za branje knjig v digitalnih časih

Puške, bacili in jeklo ​Jareda Diamonda

o razvoju civilizacij na različnih kontinentih in razlogih, zakaj so ljudje na teh območjih bili in še zmeraj so na različnih stopnjah razvoja

Odštekonomija ​ Stevena Levitta in Stephena Dubnerja

zabavno o ekonomiji

Drugačen um Petra Godfreyja-Smitha

o razvoju inteligence pri nevretenčarjih, specifično glavonožcih, ki so razvili osupljiv živčni sistem, o katerem še vedno ne vemo dovolj

Cryptonomicon Neala Stephensona

roman o kriptografiji

Kratka zgodovina skoraj vsega Billa Brysona

zgoščeno, poučno in zabavno o zgodovini

The Atoms of Language Marka C. Bakerja

o podobnostih in razlikah v jezikih

Brain rules Johna J. Medine

kako delujejo naši možgani

Razpletanje mavrice: znanost, praznoverje in moč domišljije Richarda Dawkinsa

v knjigi je opisano, da znanost ni samo dolgočasno merjenje navideznih tekočin in računanje, kar si pogosto predstavljamo, ampak sta v tem, kar znanstveniki počnejo, poezija in umetnost

Življenjska doba Davida Sinclair​ja

zakaj se staramo

Iznajdba narave Andree Wulf

o življenju in delu naravoslovca in raziskovalca Alexandra von Humboldta

Bonobo in ateist Fransa de Waala

o iskanju humanizma med primati

The Song of the Dodo Davida Quammena

o evoluciji in izumiranju

Konec časa Briana Green​a

o vesolju in smislu življenja

Za-mera človeka Stephena Jaya Goulda

zgodovina in kritika biološkega determinizma

Zasebno je politično: kritične študije vsakdanjega življenja Mirjane Ule, Tanjpe Kamin in Alenke Švab​

o raziskovanju družboslovnih tem