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    Rak pri mlajših: štirikrat več raka prostate, porast tudi pri drugih vrstah

    K trendu pogostejšega raka pri mlajših prispevajo dejavniki tveganja: naraščajoča stopnja debelosti, nezdrava prehrana, pomanjkanje telesne dejavnosti ...
    FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    FOTO: Jure Eržen
    R. I.
    6. 10. 2026 | 10:47
    6. 10. 2026 | 11:29
    10:19
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    Nova obsežna raziskava kaže na močno povečanje števila primerov sedmih vrst raka med mlajšimi prebivalci Anglije, poroča Guardian. Raziskovalci, ki so analizirali podatke iz Združenega kraljestva, ZDA in Nizozemske, opozarjajo, da življenjski slog vsako leto terja na tisoče življenj.

    Rak prostate se je povečal za štirikrat

    Število oseb, mlajših od 50 let, pri katerih so v Angliji diagnosticirali raka prostate, se je od leta 2001 povečalo za štirikrat, medtem ko se je število zgodnjih diagnoz raka črevesja, ledvic in maternice več kot podvojilo.

    Svetovni sklad za raziskave raka (World Cancer Research Fund – WCRF) je analiziral podatke o raku iz Anglije, ZDA in Nizozemske ter ugotovil »statistično pomembno povečanje« zgodnjih pojavov raka pri sedmih vrstah raka v Angliji, petih v ZDA in štirih na Nizozemskem, kot izsledke povzema Guardian.

    Čeprav pojavnost raka po svetu narašča v vseh starostnih skupinah, je rast pojavnosti raka pri mlajših odraslih večja kot v drugih starostnih skupinah.

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    Kje so vzroki?

    Strokovnjaki ocenjujejo, da podatki odražajo naraščajočo svetovno epidemijo debelosti, nezdravo prehrano in pomanjkanje telesne dejavnosti, pa tudi večjo ozaveščenost o raku in zgodnejše odkrivanje bolezni.

    Četudi je rak med osebami, mlajšimi od 50 let, še vedno razmeroma redek, saj je mediana starosti ob diagnozi višja od 60 let, avtorji raziskave opozarjajo na skrb vzbujajoči trend.

    Mark Lawler, profesor digitalnega zdravja in vodja področja translacijske genomike raka na Queen’s University Belfast, je dejal, da je celoten trend še posebej skrb vzbujajoč, ker se pojavlja v razmerah, ko dejavniki življenjskega sloga že prispevajo k več tisoč smrtnim primerom.

    King’s College London je, kot poroča Guardian, napovedal novo raziskavo, v katero bo vključenih 250.000 ljudi, financirala pa jo bo organizacija Cancer Research UK. Namen raziskave je preučiti vzroke za povečanje števila primerov raka črevesja med mlajšimi odraslimi.

    Raziskava bo poskušala natančneje pojasniti razmerje med poslabševanjem dejavnikov tveganja in boljšim odkrivanjem bolezni pri povečevanju števila primerov.

    Povečanje pri raku prostate

    V Angliji so pri 12 analiziranih vrstah tumorjev ugotovili, da je pojavnost raka prostate med moškimi, mlajšimi od 50 let, narasla z enega primera na 100.000 prebivalcev leta 2001 na 3,6 primera na 100.000 leta 2023.

    V istem obdobju se je pojavnost raka črevesja med mlajšimi od 50 let povečala s 3,9 primera na 100.000 prebivalcev leta 2001 na 8,4 primera na 100.000 prebivalcev leta 2023. Zgodnja pojavnost raka maternice in ledvic se je prav tako podvojila ter dosegla 3,9 oziroma tri primere na 100.000 prebivalcev, navaja Guardian.

    Pojavnost raka dojk med mlajšimi od 50 let se je prav tako povečala, čeprav manj izrazito – z 42 na 47,5 primera na 100.000 prebivalcev leta 2023. Povečala se je tudi pojavnost zgodnjih oblik raka trebušne slinavke in jeter.

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    V ZDA se je pojavnost raka ledvic več kot podvojila

    V ZDA je analiza uradnih podatkov od leta 2000 pokazala, da se je med bolniki, mlajšimi od 50 let, pojavnost raka ledvic več kot podvojila – z 2,5 primera na 100.000 prebivalcev leta 2000 na 5,3 primera leta 2023. Pojavnost raka črevesja, maternice in trebušne slinavke se je povečala za več kot 50 odstotkov, pojavnost raka dojk pa za približno 20 odstotkov.

    Na Nizozemskem so raziskovalci ugotovili pomembno povečanje zgodnje pojavnosti raka črevesja, ledvic, jeter in materničnega vratu.

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Rak pri mlajših od 50 let: kaj kažejo podatki za Slovenijo?

    Leta 2023 so zdravniki postavili 19.111 novih diagnoz raka oziroma več kot 50 na dan. 68 odstotkov novih bolnikov v letu 2023 je bilo starejših od 65 let, kažejo podatki Registra raka.

    Analiza podatkov Registra raka Republike Slovenije za obdobje 1961–2021 kaže, da starostno standardizirana incidenca vseh rakov skupaj pri odraslih, starih od 20 do 49 let, v povprečju narašča za 1,8 odstotka na leto.

    Med posameznimi vrstami raka raziskovalci opozarjajo, da incidenca raka debelega črevesa in danke pri moških, starih, od 20 do 49 let, narašča za približno 1,9 odstotka na leto, pri ženskah pa za 1,4 odstotka na leto. Pri raku dojk v tej starostni skupini incidenca narašča za približno dva odstotka na leto. Ob tem je razvidno, da incidenca raka mod pri mlajših moških narašča, pri raku ščitnice incidenca pri mlajših narašča hitreje kot pri starejših.

    Avtorji kljub temu ugotavljajo, da v Sloveniji na splošno ni zaznati hitrejšega naraščanja incidence vseh rakov pri mlajših kot pri starejših odraslih; razlike se kažejo predvsem pri posameznih vrstah raka.

    (Vir: Mihor, A., Birk, M., Žagar, T. in sod.: Trendi zbolevanja za rakom med mlajšimi od 50 let v obdobju 1961–2021, 2. slovenski znanstveni simpozij o raziskavah raka, Onkološki inštitut Ljubljana, 2025. Podatki: Register raka Republike Slovenije.

    Posebej izstopa rak debelega črevesa in danke: pri mlajših od 50 let njegova incidenca narašča, medtem ko pri starejših od 50 let po letu 2009 upada.

    Zakaj je pri starejših raka debelega črevesa in danke manj?

    Pomemben razlog je Program Svit, ki v Sloveniji poteka od leta 2009. S presejanjem pri ljudeh med 50. in 74. letom ne odkrivajo le raka v zgodnejših stadijih, temveč pri kolonoskopijah odstranjujejo tudi predrakave polipe, še preden se iz njih razvije rak. Po podatkih Registra raka je število novih primerov doseglo vrh leta 2010, nato pa začelo upadati. Program Svit ta trend povezuje predvsem z odstranjevanjem predrakavih sprememb.

    FOTO: Register raka Slovenija
    FOTO: Register raka Slovenija

    Pojavnost pljučnega raka se je zmanjšala

    Nasprotno pa se je pojavnost pljučnega raka med mlajšimi od 50 let v vseh treh državah zmanjšala, kar odraža nadaljnje zmanjševanje kajenja v teh državah.

    Dr. Giota Mitrou, izvršna direktorica za raziskave in politike pri Svetovnem skladu za raziskave raka, je trend označila za skrb vzbujajoč. Dejala je, da »za vsako številko stoji človek, ki se z rakom sooča prej, kot bi pričakoval on sam, njegova družina in pogosto tudi njegov zdravnik. Čeprav je rak še vedno veliko pogostejši pri starejših odraslih, je treba te spreminjajoče se vzorce pri mlajših generacijah obravnavati kot pomembno prednostno nalogo raziskovanja in preprečevanja raka.«

    Dejavniki tveganja

    WCRF opozarja, da bi lahko k trendu prispevali dejavniki tveganja, kot so naraščajoča stopnja debelosti, nezdrava prehrana, pomanjkanje telesne dejavnosti, uživanje alkohola, kajenje in izpostavljenost okoljskim dejavnikom, med katerimi so onesnaževala, kemikalije, plastika ter onesnaženost vode in zraka.

    Približno 40 odstotkov rakavih bolezni je povezanih s tovrstnimi dejavniki tveganja, na katere je mogoče vplivati. Obenem pa večja ozaveščenost o simptomih raka pomeni tudi, da je bolezen pri ljudeh pogosteje odkrita prej.

    Zakaj mlajši?

    Dr. Vanessa Gordon-Dseagu, vodja prenosa raziskovalnih ugotovitev v prakso pri WCRF, je dejala, da še vedno ne razumejo povsem, zakaj se več rakavih bolezni pojavlja pri ljudeh, mlajših od 50 let. »Verjetno imajo pri tem pomembno vlogo dejavniki tveganja, povezani z rakom – denimo čezmerna telesna teža in debelost, prehrana, uživanje alkohola in kajenje.«

    »Hkrati se javnost vse bolj zaveda dejavnikov tveganja za nastanek raka ter znakov in simptomov bolezni, na katere je treba biti pozoren, zato ljudje pogosteje poiščejo zdravstveno pomoč, kadar jih opazijo.«

    Potrebne so nadaljnje raziskave

    Dodala je, da se sicer več rakavih bolezni diagnosticira v zgodnejših stadijih, vendar »večje število diagnoz samo po sebi ne pojasni celotnega pojava, zato so potrebne nadaljnje raziskave, da bi bolje razumeli raka z zgodnjim začetkom«.

    Predstavnik britanskega ministrstva za zdravje in socialno varstvo je dejal: »Te ugotovitve poudarjajo, zakaj je zgodnje odkrivanje bolezni v središču našega nacionalnega načrta za boj proti raku. Da bi raka odkrivali prej, vlagamo v nove tehnologije za hitrejše postavljanje diagnoz, širimo genetsko testiranje in podpiramo raziskave, ki naj bi izboljšale razumevanje vzrokov za nastanek raka ter pokazale, kdo je najbolj ogrožen.«

    Prednost namenjajo tudi raziskovanju rakov z nižjo stopnjo preživetja in redkejših oblik bolezni. Njihov cilj je, da bi bile do leta 2035 tri četrtine ljudi z diagnozo raka brez bolezni ali pa bi z rakom dobro živele, s čimer bi rešili 320.000 življenj, navaja Guardian.

    Rak debelega črevesa in danke (20-49 let). Število narašča. FOTO: Foto Register raka Slovenije
    Rak debelega črevesa in danke (20-49 let). Število narašča. FOTO: Foto Register raka Slovenije

    Po podatkih Registra raka je število novih primerov doseglo vrh leta 2010, nato pa začelo upadati. Program Svit ta trend povezuje predvsem z odstranjevanjem predrakavih sprememb. FOTO: Register raka Slovenije
    Po podatkih Registra raka je število novih primerov doseglo vrh leta 2010, nato pa začelo upadati. Program Svit ta trend povezuje predvsem z odstranjevanjem predrakavih sprememb. FOTO: Register raka Slovenije

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    Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SUVERENOST

    Koliko nadzora ima naša država v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:27
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pridno varčujete. Jutri preverite, kako naprej

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
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    Gospodarstvo  |  Kariera
    FINANCIRANJE

    Kako hitreje do dobre finančne pomoči

    Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
    Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:31
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

    Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
    5. 10. 2026 | 13:30
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    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJE

    Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

    Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
    5. 10. 2026 | 14:49
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