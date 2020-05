FOTO:Raketoplan ima končno naslednika

Izstrelitev falcona s plovilom dragon bo v sredo ob 22.32 po našem času.

Dragon zna leteti povsem avtonomno, tokrat ga bosta astronavta upravljala tudi ročno.

Testna pilota Bob Behnken in Doug Hurley bosta na ISS ostala najmanj en mesec in največ štiri.



Agilni zasebniki

Skoraj desetletje je bila največja vesoljska sila brez svojega plovila za posadko. FOTO: Nasa

Vedno tvegane izstrelitve

»Tisoč stvari se mora zgoditi prav, da imamo uspešno izstrelitev. Po drugi strani pa gre samo ena stvar narobe, in imamo vsi zelo slab dan.«

Datum vrnitve neznanka

nasa logo Foto Spacex

ℹStari logotip za novo odpravo

Spacex in Nasa sta za tokratno odpravo obudila stari rdeči logotip, ki ga je agencija uporabljala med letoma 1975 in 1992. Posebej za agencijo oblikovane črke so nalepili na prvo stopnjo falcona 9, ki bo dragona dvignil s tal.



Prijatelja skupaj v vesolje

Med nalogami astronavtov so tudi vaje v manevriranju in spajanju, ki bodo prišle prav pri naslednjih odpravah proti Luni. FOTO: Nasa

ℹDo rakete s teslo

Pri dogodku, ki žanje veliko pozornosti, Pri dogodku, ki žanje veliko pozornosti, Elon Musk ni izpustil priložnosti za svoje drugo najbolj znano podjetje: astronavta se bosta v belih vesoljskih skafandrih, razvitih pri Spacexu, od stavbe v Kennedyjevem centru do rakete na izstrelišču namreč peljala s Teslinim modelom X.



Kaj to pomeni za posle z Rusi?

Nepričakovan odstop

Vodja Nasinih programov za polete posadk Doug Loverro je v ponedeljek odstopil, je sporočila ameriška vesoljska agencija. Le teden dni pred poletom dragona je to veliko presenečenje, sploh ker bi moral Loverro voditi zadnji pregled pred izstrelitvijo, načrtovan za danes. Pri Nasi so poudarili, da se načrti zaradi odstopa ne bodo spreminjali in da ga je kot vršilec dolžnosti že zamenjal dosedanji namestnik Ken Bowersox.



Loverro je bil več let uslužbenec Pentagona, decembra je prevzel položaj pri Nasi, potem ko je direktor Bridenstine odstavil dotedanjega vodjo programov za polete posadk Billa Gerstenmaierja, ki so ga nato zaposlili pri Spacexu. Washington Post navaja, da odstop ni povezan s komercialnim poletom, temveč s programom Artemis, v katerem načrtujejo vnovičen pristanek ljudi na Luni. Po navedbah ameriškega časnika naj bi bil odstop posledica odločitve o podjetjih, ki bodo gradila pristajalne module. Vodja Nasinih programov za polete posadkje v ponedeljek odstopil, je sporočila ameriška vesoljska agencija. Le teden dni pred poletom dragona je to veliko presenečenje, sploh ker bi moral Loverro voditi zadnji pregled pred izstrelitvijo, načrtovan za danes. Pri Nasi so poudarili, da se načrti zaradi odstopa ne bodo spreminjali in da ga je kot vršilec dolžnosti že zamenjal dosedanji namestnikLoverro je bil več let uslužbenec Pentagona, decembra je prevzel položaj pri Nasi, potem ko je direktor Bridenstine odstavil dotedanjega vodjo programov za polete posadk Billa Gerstenmaierja, ki so ga nato zaposlili pri Spacexu. Washington Post navaja, da odstop ni povezan s komercialnim poletom, temveč s programom Artemis, v katerem načrtujejo vnovičen pristanek ljudi na Luni. Po navedbah ameriškega časnika naj bi bil odstop posledica odločitve o podjetjih, ki bodo gradila pristajalne module. Nasa je izbrala družbe Blue Origin, Spacex in Dynetics.

Skoraj devet let je že, odkar je z ameriških tal s posadko še zadnjič poletel raketoplan Atlantis. Potem so ta legendarna vesoljska letala upokojili in velesila je ostala brez lastnega taksija za prevoz astronavtov do zemeljske orbite. Postala je odvisna od ruskega sojuza. A čez slab teden bosta Nasa in zasebno podjetje Spacex to obdobje prekinila, saj bo po šestih letih od predstavitve končno poletelo plovilo dragon inna krovu in ju poneslo do mednarodne vesoljske postaje (ISS).»To je primerljivo s programi Mercury, Gemini, Apollo in z raketoplani. Štirikrat v zgodovini smo ljudi posedli na nova plovila, zdaj bomo to storili petič,« je pomen in tudi tveganost dogodka v začetku maja ponazoril direktor ameriške vesoljske agencije. Zadnjič so novo plovilo Američani preizkusili leta 1981, ko je poletel raketoplan.Pomena izstrelitve, ki bo predvidoma 27. maja pozno zvečer po našem času, se še kako zavedajo tudi pri Spacexu, komaj 18-letnem podjetju, ki mu je na začetku zaradi propadlih izstrelitev falcona 1 grozil bankrot »Imam cmok v grlu in mislim, da se mi bo kamen odvalil od srca šele, ko bosta Bob in Doug spet na trdnih tleh. A med zdaj in takrat imamo še ogromno dela,« je poudarila podpredsednica podjetjaTako kot zadnje vesoljsko plovilo s posadko bo prvi dragon (zmaj) poletel z legendarnega izstrelišča 39A v Kennedyjevem vesoljskem centru. Toda vse drugo bo popolnoma drugače. Vsa dosedanja plovila je Nasa oblikovala in upravljala sama, tokrat pa so delo prepustili zasebnikom. Leta 2014 je agencija za to nalogo izbrala Spacex in Boeing. Obe podjetji sta imeli težave in zamude pri dobavi plovil, pri Boeingovem starlinerju sta se lani decembra pri testnem poletu pokazali dve večji napaki in kapsula bo odpravo brez posadke ponovila.Spacex je v tem času, kot so zapisali na njihovi spletni strani, opravil več kot 700 testiranj motorjev plovila superdraco, ki so ključni v izrednih razmerah. Če bi šlo z raketo karkoli narobe, se lahko dragon v 7,5 sekunde katapultira 800 metrov stran. Rešilen odlet kapsule poznajo tudi sojuzi , veliko večji raketoplani te varovalke niso imeli. A tudi pri podjetju Elona Muska ni šlo vse gladko – dragon, ki je lani marca uspešno potoval do postaje in nazaj, se je kasneje razletel med rutinskim testiranjem.Izstrelitve raket so tvegane. Čeprav so od daleč videti rutinirane, gre lahko marsikaj narobe. Pred leti je Shotwellova za CBS lepo povzela: »Tisoč stvari se mora zgoditi prav, da imamo uspešno izstrelitev. Po drugi strani gre samo ena stvar narobe, in imamo vsi zelo slab dan.« Tokrat bosta na krovu dva astronavta, zato prostora za napake ni. Še kako je živ spomin na tragediji Challengerja leta 1986 in Columbie leta 2003, ko je skupno umrlo 14 ljudi.Tokrat bo izstrelitev še posebno zahtevna; izpeljali jo bodo v času ostrih ukrepov zaradi epidemije covida-19. Tako pri Nasi kot Spacexu večina zaposlenih dela od doma – prihodnjo sredo bo na prizorišču le nujno osebje. Tudi javnosti so svetovali, naj ostane doma in izstrelitev, ki je paša za oči, spremlja prek spletnih prenosov. »Žalosti me, da v Kennedyjevem centru ob izstrelitvi ne bo mojih domačih in prijateljev, a odločitev pristojnih je seveda pravilna,« je dejal Hurley.Testni polet je namenjen predvsem preverjanju avtonomnih sistemov, astronavta Doug Hurley in Bob Behnken bosta dragona tokrat večinoma upravljala ročno. Predvideno je bilo, da bo polet dolg le teden ali dva, a so odpravo podaljšali na vsaj en mesec oziroma do največ štirih mesecev. Na postaji, kjer je običajno pet do šest ljudi, so od aprila le trije – kozmonavta Anatolij Ivanišin in Ivan Vagner in ameriški astronavt Chris Cassidy Dela je kar nekaj in dodatne roke bodo še kako dobrodošle, je poudaril vodja programov za ISS Kirk Shireman. Astronavta bosta sicer imela različne naloge, Behnken bi lahko Cassidyju pomagal tudi pri opravilih na zunanji strani postaje, so pojasnili pri Nasi. »Ta izstrelitev je nov korak k boljši dostopnosti vesoljskega laboratorija za ameriške ali bolje rečeno vse astronavte. To je pomembno, ker nekaterih raziskav ne moremo opraviti nikjer drugje kot na ISS,« je dejal Shireman.Končna verzija dragona bo v vesolju, kjer so materiali izpostavljeni ekstremnim temperaturam in sevanju, lahko na postajo pripojena do 210 dni, testnega pa bodo tam pustili največ 119 dni, saj upoštevajo najslabši možni scenarij glede poškodb na solarnih ploščah plovila. Kisikovi atomi v zgornjem delu atmosfere namreč reagirajo z materiali na ploščah in zmanjšujejo njihovo zmogljivost generiranja energije.»Sanje vsakega testnega pilota so, da dobi priložnost za polet s povsem novim plovilom. Sam imam še večjo srečo, da bom to lahko naredil z dobrim prijateljem Dougom Hurleyjem,« je povedal 49-letni Behnken, ki je z raketoplani letel na odpravah leta 2008 in 2010. Bil je tudi pilot Atlantisa na zadnjem poletu julija 2011, zdaj pa začenja ero novih komercialnih plovil.Behnken bo na odpravi odgovoren za spajanje s postajo, medtem ko bo 53-letni Hurley kot poveljnik pristojen za aktivnosti pri izstrelitvi in pristajanju na vodi. Za testna pilota novega dragona sta bila določena leta 2015, od takrat pa sta s svojimi izkušnjami izdatno sodelovala pri razvoju plovila.Behnken in Hurley, oba vojaška pilota, sta v dveh desetletjih astronavtske kariere postala odlična prijatelja. Za kandidata sta bila izbrana julija 2000, v isti generaciji astronavtov sta si našla ženi – Behnken je poročen z astronavtko, Hurley pa z astronavtko. Hurley je bil Behnkenova poročna priča.Bo pa to njun prvi skupni polet v vesolje in obenem tudi precej drugačen od njunih začetkov. »Najini prvi poleti so bili običajen dogodek na Floridi, s tem smo rasli. Tokrat pa bodo generacije, ki niso poznale raketoplanov, po dolgem času priča poletu z ameriških tal,« je prelomno odpravo opisal Behnken in nadaljeval pripoved o osebni spremembi: »Na prvem poletu nisem imel otroka, zato sem še posebej vesel, da bom to odpravo lahko delil z njim.«Dragon se od vesoljskih raketoplanov ne bi mogel bolj razlikovati – gre za kapsulo, podobno apollom in sojuzom, a iz 21. stoletja. Oba astronavta sta bila vajena plovil z množico gumbov in krmilno palico, zdaj bosta imela pred seboj zaslon na dotik. »Celotno kariero sem bil vajen imeti neposreden nadzor nad plovilom, tako da bo to gotovo velika sprememba. S potiskom krmilne palice naprej gre letalo navzdol, zdaj pa bomo isti ukaz izvedli z dotikom na zaslonu,« je pojasnil Hurley, Behnken pa je dodal, da ima dragon, če odpovejo avtomatični sistemi, tudi možnost ročnega upravljanja, in prav tega bodo tokrat uporabili pri spojitvi z mednarodno vesoljsko postajo.Nasa je od leta 2006 za sedeže v sojuzih plačala okoli 3,9 milijarde dolarjev. Po uspešnem certificiranju dragona in nato še starlinerja se bo ameriška agencija poslovila od ruskih plovil. Dragon bi bil lahko redno operativen že konec tega leta, a zaradi nepredvidljivosti dogodkov so kljub temu zakupili sedež na oktobrskem poletu sojuza v vesolje. Kasneje bodo kozmonavti za polete v vesolje lahko uporabljali tudi ameriški plovili dragon in starliner, ki sta sedemsedežna v nasprotju s trisedežnim sojuzom.