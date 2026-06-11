Randy Bresnik, poveljnik odprave Artemis 3

Odprava Artemis 3, predvidena za prihodnje leto, bo ena od najbolj kompleksnih vesoljskih odprav vseh časov – v nekaj dneh se bodo zvrstile izstrelitve treh orjaških raket in treh vesoljskih kapsul, ki se bodo srečale in spojile med kroženjem okoli Zemlje. Komercialni plovili trenutno še nista zgrajeni. Odpravo bo vodil izkušen Nasin astronavt Randy Bresnik, čigar prababica in praded sta bila iz Luč in Ljubnega, zato se z družino rad vrača v Slovenijo.

Letos je četverica astronavtov navdušila svetovno javnost z desetdnevnim potovanjem okoli Lune v odpravi Artemis 2, a trojka ne bo šla tako daleč, bo pa odprava tehnično bistveno bolj zahtevna. »Odgovorni smo za odpravo, ki ji bo sledila tista, ko bomo prvič po decembru 1972 stopili na Lunino površje,« je poudaril 58-letni Bresnik. Američani si želijo na Luninem južnem polu pristati leta 2028. »Govorimo o koreografiji, ko bo moralo biti vse časovno in tehnično usklajeno. Vesoljski poleti so zahtevni. Delamo stvari, ki jih pred nami ni še nihče. Če komercialni plovili še ne bosta pripravljeni, se bomo prilagodili,« je dodal v pogovoru za CBS.

V odpravi Artemis 3, ki se je te dni predstavila v Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu v Teksasu, so poleg Randyja Bresnika (na fotografiji skrajno levo) še Luca Parmitano, Frank Rubio in Andre Douglas. FOTO: Antranik Tavitian/Reuters

Randyja Bresnika so izbrali za astronavta leta 2004, pred tem je bil testni pilot – v karieri je zbral več kot 7000 ur letenja v 95 letalih. Prvič je v vesolje za enajst dni poletel novembra 2009 z raketoplanom Atlantis, leta 2017 se je z ruskim sojuzom odpravil še na polletno bivanje na mednarodni vesoljski postaji. Od avgusta leta 2018 je pomočnik vodje astronavtov pri Nasi ter vodi razvoj in testiranje plovil v odpravi Artemis. Poleg njega imajo še trije ameriški astronavti slovenske korenine: Ronald Šega, Jerry Linenger in Sunita Williams.

Prvič je obiskal Slovenijo leta 2016, saj mu je ded povedal o krajih ob Savinji, od koder izhaja njegova družina. Bresnikova prababica, po domače Šlosarjeva Kristina, je bila z Ljubnega. Z Ivanom se je poročila leta 1910 v ZDA in imela sta tri sinove. Njun sin Albert Louis je bil Bresnikov ded, bil je tudi osebni fotograf Amelie Earhart, ki je kot prva ženska samostojno preletela Atlantik. Bresnikov oče Albert Randolph je bil prav tako pilot.

Leta 2018, ko se je z domačini v Lučah srečal v osnovni šoli, je obiskal hišo, ki jo je zgradil oče prababice na Ljubnem, s sorodniki se je odpravil tudi v Solčavo. FOTO: Mavric Pivk

Na prvi uradni obisk Slovenije, ko ga je sprejel tudi slovenski predsednik Borut Pahor, je pripotoval leta 2018, po vrnitvi z mednarodne vesoljske postaje, kamor je ponesel zastavici Luč in Ljubnega, fotografije Bleda in Ljubljane iz vesolja pa objavil na twitterju. Nazadnje je bil v domovini svojih prednikov predlanskim, ko je promoviral ameriški vesoljski program Artemis in se je v Vitanju udeležil odprtja istoimenske razstave.

Takrat je v pogovoru za Delo poudaril, da je še kako vznemirljivo biti del tega programa. »Zahtevno je, drago in zato človeštvo tega ni storilo od leta 1972. Lepo je biti del vnovičnega podviga. To je vznemirljiv čas. Pristanek ljudi na Luni je in bo navdihoval generacije. Načrti so velikopotezni. Je pa prijetno spremljati, kako je človeštvo kos temu izzivu!«

Takole je avgusta 2017 Bresnik z mednarodne vesoljske postaje slikal Luno. FOTO: Nasa/Reuters

Vedno najpomembnejša tista, ki bo sledila

Posadka, v kateri bodo še astronavt Evropske vesoljske agencije (Esa), 49-letni Italijan Luca Parmitano, ki bo pilot, specialista odprave pa bosta Nasina astronavta, 40-letni Andre Douglas in 49-letni Frank Rubio, se bo zdaj nemudoma začela uriti v različnih plovilih. Bresnik je prepričan, da se bodo pripravili v enem letu. »Že osem let se ukvarjam s projektom Orion in projekti, ki segajo onkraj zemeljske orbite, zato imam veliko izkušenj,« je dejal in dodal, da so počaščeni, da sta jih vodstvi Nase in Ese izbrali za odpravo. »Da bomo lahko prav mi izvedli odpravo, ki bo vez med fenomenalno misijo Artemis 2, ki smo jo izvedli pred dvema mesecema, in misijo Artemis 4, ki bo sledila naši, v okviru katere bomo ponovno prvi, ki bomo na drugem nebesnem telesu pristali s človeško posadko – in to nebesno telo je naša soseda na nočnem nebu, Luna.« Veseli ga, da bodo lahko izvedli čim več testiranj, da bo tveganj v naslednji odpravi čim manj. »Vedno je najpomembnejša odprava, ki bo sledila. Vsaka misija, ki jo bomo izvedli po tej, bo zahtevnejša in bolj zapletena,« je prepričan.

Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio, in Andre Douglas so za odločitev, da so člani Artemis 3, izvedeli pred nekaj tedni. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Za Bresnika bo to tretja odprava v vesolje, prav tako za Italijana. Rubio se bo podal v orbito drugič, za Douglasa bo to prvi vesoljski polet. To, da v posadki ni ženske, po Nasinih pojasnilih ni namerno, posadko so izbirali glede na izkušnje, inženirsko znanje in razpoložljivost.