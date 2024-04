Ranljivi vodi podatkovnih avtocest

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dneh februarja so komunikacijska podjetja, kot sta Seacom in HGC Global Communications, začela poročati o motnjah na internetnih povezavah med Evropo in Azijo. Vse kaže, da so nastale fizične poškodbe na kablih, ki so speljani po morskem dnu južno od obale nemirnega Jemna.

Različni viri govorijo o treh ali štirih pretrganih kablih, zaradi česar se je podatkovni promet po tem območju zmanjšal za četrtino. Rdeče morje je strateško zelo pomembno za internetni promet, saj tam vodi glavna povezava med Evropo in Azijo. Najbolje jo ponazarja najpomembnejši od tamkajšnjih podmorskih internetnih kablov, 25.000 kilometrov dolgi AAE-1 (Azija–Afrika–Evropa 1), ki teče od Marseilla do Hongkonga in katerega »lovke« se vejijo še v Italijo, Grčijo, Pakistan, Malezijo, Vietnam in druge države ob poti. Prav AAE-1 je eden od poškodovanih kablov, kar tokrat sicer ni kritično, saj je teh kablov v Rdečem morju trenutno šestnajst in operaterji so promet lahko speljali po drugih.