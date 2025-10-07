Nobelova nagrada za odkritja v kvantni mehaniki, ki letos praznuje sto let

Kraljeva švedska akademija znanosti se je odločila, da bo Nobelovo nagrado za fiziko za leto 2025 podelila Johnu Clarku, Michelu H. Devoretu in Johnu M. Martinisu »za odkritje makroskopskega kvantnega tuneliranja in kvantizacije energije v električnem vezju«. Na njihovih odkritjih temeljijo tehnologije, ki jih že danes uporabljamo, denimo čipi v naših pametnih telefonih. Pri Nobelovem odboru so poudarili, da je njihovo delo omogočilo razvoj številnih modernih tehnologij, hkrati pa pojasnilo določena temeljna vprašanja v fiziki.

»To je največje presenečenje v življenju,« je obvestilo o nagradi komentiral John Clarke, leta 1942 rojen v Cambridgeu, nato je deloval kot profesor na kalifornijski Univerzi Berkeley. »Nikoli nisem niti pomislil, da bi bilo naše delo lahko tako prebojno, da bom dobil Nobelovo nagrado,« je dejal. Dodal je, da so njihova odkritja zelo pomembna za razvoj kvantnega računalništva.

Michel H. Devoret, rojen 1953 v Parizu, je zdaj profesor na Univerzah Yale in v Kaliforniji v Santa Barbari. Američan John M. Martinis, rojen 1958, je prav tako profesor na Univerzi v Kaliforniji v Santa Barbari.

Letošnje leto je generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodno leto kvantne znanosti in tehnologije, saj letos mineva sto let od začetka razvoja sodobne kvantne mehanike. Kvantna teorija je odgovorila na nekatera ključna vprašanja klasične fizike konec 19. stoletja in postavila temelje našega razumevanja sveta, v katerem živimo, obenem pa s pojavi, kot so superpozicija stanj, prepletenost in kolaps valovne funkcije, odprla neslutene možnosti tehnološkega napredka – od razvoja varne komunikacije in natančnih meritev do kvantnih računalnikov in simulatorjev, ki bi lahko omogočili reševanje problemov, ki jim niso kos niti najboljši klasični računalniki.

Obrazložitev nagrade

Eno od glavnih vprašanj v fiziki je največja velikost sistema, v katerem se lahko pokažejo kvantnomehanični učinki. Letošnji Nobelovi nagrajenci so izvedli poskuse z električnim vezjem, v katerem so pokazali tako kvantnomehanično tuneliranje kot tudi kvantizirane energijske ravni v sistemu, ki je dovolj velik, da ga je mogoče držati v roki, so zapisali pri Nobelovem odboru. Kvantna mehanika omogoča delcu, da se premika naravnost skozi oviro s pomočjo procesa, imenovanega tuneliranje. Takoj ko je vključeno veliko število delcev, kvantnomehanični učinki običajno postanejo nepomembni. Poskusi nagrajencev so pokazali, da je mogoče kvantnomehanske lastnosti konkretizirati na makroskopski ravni.

»V letih 1984 in 1985 so John Clarke, Michel H. Devoret in John M. Martinis izvedli serijo poskusov z elektronskim vezjem, zgrajenim iz superprevodnikov, ki lahko prevajajo tok brez električnega upora. V vezju so bile superprevodne komponente ločene s tanko plastjo neprevodnega materiala, kar je znano kot Josephsonov spoj. Z izpopolnjevanjem in merjenjem vseh različnih lastnosti svojega vezja so lahko nadzorovali in raziskovali pojave, ki so nastali, ko so skozi vezje spustili tok. Skupaj so nabiti delci, ki so se gibali skozi superprevodnik, tvorili sistem, ki se je obnašal, kot da bi bili en sam delec, ki je zapolnil celotno vezje,« so nagrado obrazložili v Nobelovem odboru. Ta makroskopski sistem, podoben delcu, je sprva v stanju, v katerem tok teče brez napetosti. Sistem je ujet v tem stanju, kot da bi bil za prepreko, ki je ne more prečkati.

V poskusu sistem pokaže svojo kvantno lastnost, saj mu uspe pobegniti iz stanja brez napetosti s tuneliranjem. Spremenjeno stanje sistema se zazna s pojavom napetosti. Nagrajenci so lahko tudi dokazali, da se sistem obnaša tako, kot napoveduje kvantna mehanika – je kvantiziran, kar pomeni, da absorbira ali oddaja le določene količine energije.

Tranzistorji v računalniških mikročipih so le eden od primerov uveljavljene kvantne tehnologije, ki nas obdaja. Letošnja Nobelova nagrada za fiziko je omogočila razvoj naslednje generacije kvantne tehnologije, vključno s kvantno kriptografijo, kvantnimi računalniki in kvantnimi senzorji.

Olle Eriksson je spomnil, da je Alfred Nobel nagrade predvidel za »tiste, ki so v preteklem letu prinesli največjo korist človeštvu«. To pomeni, da gre lahko za zelo praktična odkritja, lahko pa gre za odkritja, ki govorijo o našem položaju v kozmosu. »Naj spomnim, da so bili očetje kvantne mehanike Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger in Paul Dirac. Ta je Nobelovo nagrado za fiziko dobil leta 1933 in na podelitvi nagrade so ga vprašali, kaj je uporabna vrednost njegovega dela, pa je odgovoril, da je verjetno nima in je ne bo imelo niti v prihodnje. Ta genij se je torej motil, saj danes tako rekoč ni tehnologije, ki ne bi delovala na temeljih njihovega dela. Pomembno je, da se zavedamo, da znanost pomeni napredek za celotno družbo. Četudi ne vemo, kaj bo jutri prineslo današnje odkritje.«

Prenos v živo:

Lani sta ugledno nagrado za fiziko prejela ameriški znanstvenik John J. Hopfield in britansko-kanadski znanstvenik Geoffrey E. Hinton za temeljna odkritja in izume, ki omogočajo strojno učenje z umetnimi nevronskimi mrežami.

Včeraj so razglasili nagrajence za medicino: nagrado prejmejo ameriška znanstvenika Mary Brunkow in Fred Ramsdell ter japonski znanstvenik Šimon Sakaguči za odkritja v zvezi z mehanizmi, s katerimi se imunski sistem odzove na okužbe.

PREBERITE ŠE: Profesor Roman Jerala je pojasnil, kakšno je bilo njihovo odkritje in zakaj je za nas pomembno.

V sredo bodo razglasili nagrajence za kemijo, v četrtek za literaturo, v petek za mir, v ponedeljek pa še za ekonomijo. Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. Vsaka nagrada letos prinaša ček v vrednosti okoli milijon evrov. Če je dobitnikov več, se znesek razdeli med njimi.