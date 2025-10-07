  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Nobelova nagrada za odkritja v kvantni mehaniki, ki letos praznuje sto let

    Nobelovo nagrado za fiziko za leto 2025 dobijo John Clark, Michel H. Devoret in John M. Martinis.
    Dobitniki za fiziko FOTO: Nobelova nagrada  
    Dobitniki za fiziko FOTO: Nobelova nagrada  
    Saša Senica
    7. 10. 2025 | 09:44
    7. 10. 2025 | 12:53
    7:08
    Kraljeva švedska akademija znanosti se je odločila, da bo Nobelovo nagrado za fiziko za leto 2025 podelila Johnu Clarku, Michelu H. Devoretu in Johnu M. Martinisu »za odkritje makroskopskega kvantnega tuneliranja in kvantizacije energije v električnem vezju«. Na njihovih odkritjih temeljijo tehnologije, ki jih že danes uporabljamo, denimo čipi v naših pametnih telefonih. Pri Nobelovem odboru so poudarili, da je njihovo delo omogočilo razvoj številnih modernih tehnologij, hkrati pa pojasnilo določena temeljna vprašanja v fiziki.  

    »To je največje presenečenje v življenju,« je obvestilo o nagradi komentiral John Clarke, leta 1942 rojen v Cambridgeu, nato je deloval kot profesor na kalifornijski Univerzi Berkeley. »Nikoli nisem niti pomislil, da bi bilo naše delo lahko tako prebojno, da bom dobil Nobelovo nagrado,« je dejal. Dodal je, da so njihova odkritja zelo pomembna za razvoj kvantnega računalništva. 

    Michel H. Devoret, rojen 1953 v Parizu, je zdaj profesor na Univerzah Yale in v Kaliforniji v Santa Barbari. Američan John M. Martinis, rojen 1958, je prav tako profesor na Univerzi v Kaliforniji v Santa Barbari.

    Letošnje leto je generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodno leto kvantne znanosti in tehnologije, saj letos mineva sto let od začetka razvoja sodobne kvantne mehanike. Kvantna teorija je odgovorila na nekatera ključna vprašanja klasične fizike konec 19. stoletja in postavila temelje našega razumevanja sveta, v katerem živimo, obenem pa s pojavi, kot so superpozicija stanj, prepletenost in kolaps valovne funkcije, odprla neslutene možnosti tehnološkega napredka – od razvoja varne komunikacije in natančnih meritev do kvantnih računalnikov in simulatorjev, ki bi lahko omogočili reševanje problemov, ki jim niso kos niti najboljši klasični računalniki.

    Obrazložitev nagrade

    Eno od glavnih vprašanj v fiziki je največja velikost sistema, v katerem se lahko pokažejo kvantnomehanični učinki. Letošnji Nobelovi nagrajenci so izvedli poskuse z električnim vezjem, v katerem so pokazali tako kvantnomehanično tuneliranje kot tudi kvantizirane energijske ravni v sistemu, ki je dovolj velik, da ga je mogoče držati v roki, so zapisali pri Nobelovem odboru. Kvantna mehanika omogoča delcu, da se premika naravnost skozi oviro s pomočjo procesa, imenovanega tuneliranje. Takoj ko je vključeno veliko število delcev, kvantnomehanični učinki običajno postanejo nepomembni. Poskusi nagrajencev so pokazali, da je mogoče kvantnomehanske lastnosti konkretizirati na makroskopski ravni. 

    »V letih 1984 in 1985 so John Clarke, Michel H. Devoret in John M. Martinis izvedli serijo poskusov z elektronskim vezjem, zgrajenim iz superprevodnikov, ki lahko prevajajo tok brez električnega upora. V vezju so bile superprevodne komponente ločene s tanko plastjo neprevodnega materiala, kar je znano kot Josephsonov spoj. Z izpopolnjevanjem in merjenjem vseh različnih lastnosti svojega vezja so lahko nadzorovali in raziskovali pojave, ki so nastali, ko so skozi vezje spustili tok. Skupaj so nabiti delci, ki so se gibali skozi superprevodnik, tvorili sistem, ki se je obnašal, kot da bi bili en sam delec, ki je zapolnil celotno vezje,« so nagrado obrazložili v Nobelovem odboru. Ta makroskopski sistem, podoben delcu, je sprva v stanju, v katerem tok teče brez napetosti. Sistem je ujet v tem stanju, kot da bi bil za prepreko, ki je ne more prečkati.

    V poskusu sistem pokaže svojo kvantno lastnost, saj mu uspe pobegniti iz stanja brez napetosti s tuneliranjem. Spremenjeno stanje sistema se zazna s pojavom napetosti. Nagrajenci so lahko tudi dokazali, da se sistem obnaša tako, kot napoveduje kvantna mehanika – je kvantiziran, kar pomeni, da absorbira ali oddaja le določene količine energije.

    Tranzistorji v računalniških mikročipih so le eden od primerov uveljavljene kvantne tehnologije, ki nas obdaja. Letošnja Nobelova nagrada za fiziko je omogočila razvoj naslednje generacije kvantne tehnologije, vključno s kvantno kriptografijo, kvantnimi računalniki in kvantnimi senzorji.

    Olle Eriksson je spomnil, da je Alfred Nobel nagrade predvidel za »tiste, ki so v preteklem letu prinesli največjo korist človeštvu«. To pomeni, da gre lahko za zelo praktična odkritja, lahko pa gre za odkritja, ki govorijo o našem položaju v kozmosu. »Naj spomnim, da so bili očetje kvantne mehanike Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger in Paul Dirac. Ta je Nobelovo nagrado za fiziko dobil leta 1933 in na podelitvi nagrade so ga vprašali, kaj je uporabna vrednost njegovega dela, pa je odgovoril, da je verjetno nima in je ne bo imelo niti v prihodnje. Ta genij se je torej motil, saj danes tako rekoč ni tehnologije, ki ne bi delovala na temeljih njihovega dela. Pomembno je, da se zavedamo, da znanost pomeni napredek za celotno družbo. Četudi ne vemo, kaj bo jutri prineslo današnje odkritje.«

    Lani sta ugledno nagrado za fiziko prejela ameriški znanstvenik John J. Hopfield in britansko-kanadski znanstvenik Geoffrey E. Hinton za temeljna odkritja in izume, ki omogočajo strojno učenje z umetnimi nevronskimi mrežami. 

    Včeraj so razglasili nagrajence za medicino: nagrado prejmejo ameriška znanstvenika Mary Brunkow in Fred Ramsdell ter japonski znanstvenik Šimon Sakaguči za odkritja v zvezi z mehanizmi, s katerimi se imunski sistem odzove na okužbe.

    PREBERITE ŠE: Profesor Roman Jerala je pojasnil, kakšno je bilo njihovo odkritje in zakaj je za nas pomembno. 

    V sredo bodo razglasili nagrajence za kemijo, v četrtek za literaturo, v petek za mir, v ponedeljek pa še za ekonomijo. Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela, ki je umrl leta 1896. Vsaka nagrada letos prinaša ček v vrednosti okoli milijon evrov. Če je dobitnikov več, se znesek razdeli med njimi.

    Nobelova nagrada za medicino: zakaj so celice treg za nas pomembne?

    »Če so celice T policisti, ki iščejo in uničujejo okužene celice, so celice treg notranja kontrola, ki nadzira, da policisti ne zlorabijo pooblastil.«
    Saša Senica 6. 10. 2025 | 15:25
    Nobelova nagrada za imunske varnostnike

    Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo prejmejo Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell in Šimon Sakaguči »za odkritja na področju periferne imunske tolerance«.
    Saša Senica 6. 10. 2025 | 09:06
    Razkrili bodo Nobelove nagrade: za mir si jo želi Trump

    V preteklosti tudi več spornih odločitev: med najbolj kontroverznimi nagradi za Kissingerja in za lobotomijo.
    Saša Senica 5. 10. 2025 | 08:23
    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Umrla kraljica erotičnih romanov

    Jilly Cooper se je poklonila tudi njena prijateljica kraljica Camilla.
    7. 10. 2025 | 13:30
    Na 42-kilometrskem teku rekordno število prijav, več kot polovica iz tujine

    Vsega skupaj se je prijavilo 19.379 tekačev, največ za desetkilometrsko preizkušnjo. Za več kot četrtino več prijav kot lani.
    7. 10. 2025 | 13:27
    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Geneplanet: Pri respiratorjih kaznivega dejanja ni bilo

    Odločitev je vsebinske narave in ne temelji na zastaranju, izločitvi dokazov ali drugih procesnih dejanjih.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 13:11
    Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

    Ministrica Tanja Fajon se je v Kairu z egiptovskim zunanjim ministrom pogovarjala o končanju vojne v Gazi in okrepitvi dvostranskih odnosov.
    7. 10. 2025 | 13:09
    V delovni nesreči v Šempetru pri Gorici umrl 53-letni delavec

    V Šempetru pri Gorici je pri padcu z gradbenega odra umrl 53-letni delavec iz Severne Makedonije, vzrok nesreče še ni znan.
    7. 10. 2025 | 13:08
    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
