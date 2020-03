Razglednica z Marsa v visoki resoluciji

Nasin rover Curiosity, ki sosednji planet raziskuje od avgusta 2012, nam v občudovanje ponuja fotografijo svoje okolice v najvišji resoluciji do zdaj.Pri Nasinem laboratoriju za reaktivni pogon JPL so pojasnili, da je panoramska razglednica sestavljena iz več kot tisoč posnetkov, ki jih je rover posnel med 24. novembrom in 1. decembrom lani, nato pa so jih pazljivo sestavili v celoto. Ta vsebuje kar 1,8 milijarde slikovnih točk. Temu je dodal še sebek s 650 milijoni pikslov.Na obeh fotografijah je videti območje Glen Torridon na gori Sharp. V omenjenem časovnem obdobju nastanka posnetkov rover ni imel večjih znanstvenih nalog, saj je bila njegova nadzorna ekipa na kolektivnem oddihu ob ameriškem prazniku zahvalnosti.360-stopinjska panorama:Udobno parkiran, čakajoč na nove ukaze, je rover čas izkoristil za natančno fotografiranje okolice. Delal je med 12. un 14. uro po lokalnem času, da so vsi posnetki enako osvetljeni.