Raziskave so osnova za oblikovanje politik na področju varstva manjšin

V nadaljevanju preberite:

Znanstvenoraziskovalno delo na Inštitutu za narodnostna vprašanja, ki deluje že 98 let, obsega tako raziskovanje položaja slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah kot raziskovanje etnične raznolikosti v Sloveniji. Inštitut je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil ustanovljen leta 1925 v Ljubljani kot ena prvih raziskovalnih institucij s področja manjšinskih študij na svetu.

Kmalu po drugi svetovni vojni se je preimenoval v Inštitut za narodnostna vprašanja (INV) in se razvil v enega pomembnejših evropskih centrov za znanstveno raziskovanje manjšinskih in etničnih tematik, pojasnjuje prof. dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica inštituta in redna profesorica za uporabno jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Za razvoj vsake skupnosti so zelo pomembni socialna in kulturna vključenost ter dialog in ustvarjanje vezi z večinskim prebivalstvom, pravi sogovornica. »V novejšem obdobju velja omeniti uspešen prenos našega znanja v prakso na področju izobraževanja Romov. Pred desetimi leti smo v sodelovanju s pripadniki romske skupnosti v okviru projekta evropskega socialnega sklada uvedli delovanje tako imenovanih romskih izobraževalnih inkubatorjev v izbranih romskih naseljih. Inkubatorji so s svojimi aktivnostmi motivirali večje število romskih otrok in mladih k večji angažiranosti pri šolanju, njihove učinke pa je kot dobro prakso prepoznal tudi Svet Evrope. Pod drugim imenom, večnamenski centri, se praksa teh inkubatorjev nadaljuje še danes.«