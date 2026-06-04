Raziskovalca Marsa niso mogli rešiti

Po več kot 11 letih kroženja okoli Marsa se je končala odprava Maven – to je bil prvi satelit, ki je opazoval Marsovo ozračje in njegovo spreminjanje. Plovilo se je zadnjič oglasilo 6. decembra lani, preden je zakrožilo za Mars. Redno so z njim izgubljali stik, ko se je skril za planetom, a praviloma je bil mrk dolg le 20 do 30 minut.

Strokovnjaki ameriške vesoljske agencije so nato več tednov pregledovali napake, da bi ugotovili, kako znova vzpostaviti stik in delovanje satelita. A na koncu so sklenili, da plovila ni mogoče rešiti.

Telemetrija plovila je pokazala, da so vsi sistemi do 6. decembra, preden je plovilo zakrožilo za Marsom, delovali normalno. Potem ko je bilo plovilo znova na dosegu Nasine mreže radijskih anten (DSN), signala ni bilo več. Pri Nasi so pojasnili, da so zaznali le podatke, da se je plovilo nastavilo v varen način in da se nenavadno hitro vrti. To je nakazovala na motnjo v orbitalni poti plovila. Zaradi vrtenja so se izpraznile baterije, to pa je vodilo v nepopravljivo stanje, so navedli pri Nasi, kjer pa ne vedo, kaj je povzročilo anomalijo.

Ključne ugotovitve

»Znanost, ki nam jo je dal Maven, je ključna za to, kakšne ukrepe za zaščito pred sevanjem in varnostne ukrepe moramo sprejeti, preden pošljemo na Mars ljudi,« je dejala Louise Prockter, direktorica oddelka za planetarno znanost pri Nasi. »Mavenovi podatki bodo še desetletja zagotavljali dragocen vpogled v rdeči planet.«

Satelit so izstrelili novembra 2013, uradno je znanstveno odpravo začel leto kasneje – raziskoval je zgornje plasti atmosfere, ionosfero in interakcije ozračja z delci s Sonca. Mars je nekoč imel debelejše ozračje, a ga je v milijonih leto odpihnilo. Sosednji planet, ki je danes negostoljubna rdeča puščava, je bil nekoč po mnenju raziskovalcev prepreden s tekočo vodo, na kar nakazujejo zdaj izsušene struge in kanjoni, in je kot tak imel ustrezne pogoje za razvoj življenja.

»Misija je resnično izboljšala naše razumevanje Marsove atmosfere in evolucije. Nabor podatkov je imel ogromen vpliv na to področje,« je dejala Shannon Curry, glavna raziskovalka misije in raziskovalka v Laboratoriju za atmosfersko in vesoljsko fiziko na Univerzi v Koloradu v Boulderju. »Ekipa ima strto srce, ampak smo hkrati pa zelo ponosni na vso znanost, ki smo jo z Mavenom pridobili v zadnjem desetletju,« je dodala.

Eden prvih večjih rezultatov odprave je bil, da se erozija Marsove atmosfere med sončevimi nevihtami znatno poveča. Ekipa je preučevala, kako sončev veter – tok nabitih delcev, in nevihte nenehno odstranjujejo Marsovo atmosfero ter kako je ta proces igral ključno vlogo pri spreminjanju Marsovega podnebja iz potencialno bivalnega sveta v današnji hladen in suh planet.

Maven je bil edino vesoljsko plovilo, ki je lahko hkrati merilo vpliv Sonca in odziv Marsove atmosfere. Da bi bolje razumeli, kako je Mars izgubil večino svoje atmosfere, je Maven prvič na katerem koli planetu izmeril atmosfersko »razprševanje«.

Gre za proces, ko delci v ozračje priletijo z dovolj veliko hitrostjo, da ob trku izbijejo molekule – podobno, kot če vržemo težak predmet v vodo in se razpršijo kapljice. Da bi razumeli proces, so opazovali žlahtni plin argon, ki redko reagira z drugimi spojinami v Marsovem ozračju. Edini pomemben način, kako ga je mogoče odstraniti, je atmosfersko razprševanje.

Satelit je odkril tudi več vrst polarnih sijev, med drugim, da sije ustvarjajo protoni. Na Zemlji se protonski siji pojavljajo le na zelo majhnih območjih blizu polov, medtem ko se na Marsu lahko pojavijo povsod.

Leta 2018 je vrsta peščenih neviht ustvarila tako velik oblak prahu, da je obdal Rdeči planet. Maven je preučeval, kako globalno neurje vpliva na zgornje plasti atmosfere Marsa. Želeli so raziskati, kako so ti dogodki vplivali na uhajanje vode v vesolje. Potrdilo se je, da lahko segrevanje zaradi peščenih neviht dvigne molekule vode veliko višje v atmosfero kot običajno, posledično vodo odpihne v vesolje.

Maven so nazadnje uporabili tudi za opazovanje medzvezdnega kometa 3I/Atlas, ko je letel v bližini planeta. Komet je satelit posnel v različnih valovnih dolžinah, da so lahko identificirali različne molekule ter nato sestavo in zgodovino kometa.

Med življenjsko dobo odprave je znanstvena ekipa izdala več kot 800 publikacij, načrtovane pa so še dodatne publikacije.

Poleg znanosti je bilo vesoljsko plovilo Maven tudi relejni satelit, da je prenašal podatke z roverjev na površju Marsa na Zemljo. Maven drži tudi rekord v sončnem sistemu za največ podatkov, posredovanih z drugega planeta v enem dnevu, so še navedli.