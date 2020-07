FOTO:Raziskovalke in inženirke stopajo iz sence

Velika večina znanstvenikov, ki so se v zgodovino zapisali s pomembnimi odkritji, je moškega spola. Čim više na hierarhični lestvici pogledamo, tem manjši je delež žensk. Moški prevladujejo med direktorji inštitutov, rektorji, člani SAZU in podobno. Ljubljanska univerza je imela 43 rektorjev in eno rektorico, mariborska nobene. Med rednimi člani SAZU je v vseh razredih skupaj, če ne upoštevamo umetniškega, osem odstotkov žensk, med izrednimi pa 20 odstotkov. Kljub temu imamo v Sloveniji veliko vrhunskih in mednarodno uspešnih raziskovalk v naravoslovnih znanostih in predanih inženirk, ki delujejo v tradicionalno moških ...