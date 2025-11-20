  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Razkrili nove posnetke medzvezdnega kometa

    »Zagotovo nismo videli nobenih tehničnih podpisov ali česar koli, kar bi nas pripeljalo do prepričanja, da gre za kaj drugega kot za komet,« pravijo pri Nasi.
    Takole je komet posnela sonda Lucy. FOTO: Nasa/AFP
    Galerija
    Takole je komet posnela sonda Lucy. FOTO: Nasa/AFP
    Saša Senica
    20. 11. 2025 | 07:58
    6:11
    A+A-

    Ameriška vesoljska agencija Nasa je predstavila nove posnetke medzvezdnega kometa 3I/ATLAS, ki je šele tretji znani medzvezdni objekt, ki je preletel naše Osončje. V komet, ki naj bi bil precej starejši od Osončja, so usmerili 20 Nasinih sond, spremljali pa ga bodo še naprej, dokler komet Osončja ne bo zapustil. Komet 3I/Atlas bo Zemlji najbližje priletel okoli 19. decembra, in sicer bo od nas oddaljen 273 milijonov kilometrov, kar pomeni, da planetu ne predstavlja nikakršne nevarnosti.

    Vesoljski objekt so s teleskopom Atlas v Čilu odkrili 1. julija letos, gre za izjemno hiter objekt, ki je tudi precej daleč od Zemlje, zato ga je precej težko opazovati. A predvsem ameriška vesoljska agencija ima po vesolju veliko odprav, ki so se lahko začasno ozrle proti drugemu cilju. Znanstveniki so namreč nad prišlekom navdušeni, saj lahko dobijo dragocen vpogled v to, kako se sestava objekta razlikuje od sestave vsega, kar vidimo v Osončju.

    »Da bi ujeli ta neverjeten vpogled v medzvezdnega popotnika, smo svoje znanstvene instrumente potisnili preko njihovih običajnih zmogljivosti, preko meja, za katere so bili zasnovani,« je povedala Nicky Fox, namestnica administratorja Nasinega direktorata za znanstvene misije.

    Posnetek kometa s kamero HiRISE na orbiterju MRO, ki sicer raziskuje Mars. FOTO: Nasa/AFP  
    Posnetek kometa s kamero HiRISE na orbiterju MRO, ki sicer raziskuje Mars. FOTO: Nasa/AFP  

    Tudi pri Nasi so vnovič potrdili, da gre za komet. »Videti je in se obnaša kot komet in vsi dokazi kažejo, da je komet. Toda ta je prišel izven sončnega sistema, zaradi česar je fascinanten, vznemirljiv in znanstveno zelo pomemben,« je dejal namestnik administratorja Nase Amit Kshatriya. Kmalu po odkritju kometa so se namreč začele razprave, da gre za tehnologijo napredne vesoljske civilizacije. »Zagotovo nismo videli nobenih tehničnih podpisov ali česar koli, kar bi nas pripeljalo do prepričanja, da gre za kaj drugega kot za komet,« je dodala Nicky Fox.

    Najboljše posnetke so naredile sonde, ki sicer raziskujejo Mars. 3I/Atlas je namreč v začetku jeseni najbližje letel ravno mimo tega planeta, oddaljen je bil le 30 milijonov kilometrov. Takrat so ga opazovala tudi evropska plovila. Kot so pojasnili pri Nasi, je Marsov izvidniški orbiter MRO posnel enega najbližjih posnetkov kometa, medtem ko je orbiter Maven posnel ultravijolične slike, ki bodo znanstvenikom pomagale razumeti sestavo kometa. Medtem je rover Perseverance ujel rahel utrip s površine Marsa.

    Nato so v komet usmerili kamere sond, ki sicer opazujejo Sonce. Ti podatki so še posebej dragoceni, saj je komet potoval gledano z Zemlje za Soncem in ga s teleskopi na tleh niti ni bilo mogoče slediti. Nasin observatorij Stereo (gre za dve skoraj identični plovili) je snemal slike od 11. septembra do 2. oktobra, evropsko-ameriška sonda Soho pa je komet opazovala od 15. do 26. oktobra. Slike Nasine misije Punch, ki so jo izstrelili v začetku letošnjega leta, pa razkrivajo rep kometa med opazovanji od 20. septembra do 3. oktobra.

    3I/ATLAS skozi vesolje potuje s hitrostjo 209.000 km/h. Sliko je posnela sonda Stereo. FOTO: Nasa
    3I/ATLAS skozi vesolje potuje s hitrostjo 209.000 km/h. Sliko je posnela sonda Stereo. FOTO: Nasa

    Nasini vesoljski sondi Psyche in Lucy, ki trenutno potujeta proti asteroidom, ki jih bosta preučevali, sta prav tako nekaj časa usmerili pogled proti kometu. 8. in 9. septembra je Psyche pridobila štiri opazovanja kometa v osmih urah z razdalje 53 milijonov kilometrov. Te slike bodo znanstvenikom pomagale natančneje določiti pot kometa. 16. septembra je Lucy posnela serijo slik z razdalje 386 milijonov kilometrov. Spomladi prihodnje leto do komet preletel Jupitrovo orbito.

    Sonda Psyche je komet opazovala osem ur. FOTO: Nasa
    Sonda Psyche je komet opazovala osem ur. FOTO: Nasa

    »To je redka priložnost, da primerjamo starodavni prah iz oddaljenega sončnega sistema s prahom iz našega,« je dejal Shawn Domagal-Goldman, vršilec dolžnosti direktorja oddelka za astrofiziko pri Nasi.

    Komet so seveda opazovali tudi z najboljšimi teleskopi, ki jih premoremo, med temi z Jamesom Webbom. Infrardeči opazovalni podatki so pokazali, da je v komi kometa (ovojnica plinov in prahu, ki se nabere okoli jedra kometa) obilo ogljikovega dioksida. »Počne isto kot kometi – izhlapeva ogljikov dioksid; izhlapeva vodo,« je povedal Tom Statler, vodilni znanstvenik pri Nasi za majhna telesa v sončnem sistemu. »Vendar izhlapeva več ogljikovega dioksida kot vode – torej je to zelo zanimiva stvar.«

    Preberite še: Tretji medzvezdni obiskovalec je hitrejši, večji in starejši

    Kljub obsežnim opazovanjem, pa še vedno ne vedo natančno, kako velik je komet. Pojasnili so, da je verjetno okrogle oblike, njegov premer pa bi bil lahko od nekaj sto metrov do nekaj kilometrov. Jedro namreč težko razberejo, saj se je okoli nabrala obsežna in svetla koma, ki zastira pogled. Ko predvidevajo, komet izvira iz tako imenovanega debelega diska Galaksije, mi smo v tankem, in v debelem prebivajo nekatere zelo stare zvezde.

    »Bilo bi čudovito, če bi lahko sledili poti in ugotovili, od kod prihaja,« je dejal Statler. »Vendar stvari niso tako preproste.« Kot je pojasnil, se Sonce in vse druge zvezde v naši galaksiji vrtijo okoli središča galaksije, kar pomeni, da lahko domnevamo, da je 3I/ATLAS že zelo dolgo v medzvezdnem prostoru. »Tega ne moremo zagotovo trditi, vendar je verjetnost, da prihaja iz sončnega sistema, starejšega od našega, kar mi povzroča kurjo polt, ko pomislim,« je dejal.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Pesek in zvezde

    Od Saganove primerjave zvezd in peska do vrhunskih evropskih observatorijev, kjer danes delajo slovenske astronomke.
    Andreja Gomboc 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    3I/Atlas

    Evropske sonde pri Marsu fotografirale redki medzvezdni komet

    Evropska orbiterja ExoMars in Mars Express sta z Marsa opazovala medzvezdnega obiskovalca 3I/Atlas, ko se je ta planetu približal na 30 milijonov kilometrov.
    Saša Senica 8. 10. 2025 | 08:37
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tianwen 2

    Kitajska sonda posnela sebe in vse nas

    Plovilo Tianwen 2 je na poti proti asteroidu 469219 Kamo'oalewa ali 2016 HO3.
    3. 10. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Predlog Gibanja Svoboda bi lahko rešili NSi in SDS

    Pred vnovičnim glasovanjem o zakonu o psihoterapiji pozivi proti in za. Vse kaže, da bo izid tesen.
    Barbara Eržen 18. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    medzvezdni kometkomet3I/atlas

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Nasa

    Razkrili nove posnetke medzvezdnega kometa

    »Zagotovo nismo videli nobenih tehničnih podpisov ali česar koli, kar bi nas pripeljalo do prepričanja, da gre za kaj drugega kot za komet,« pravijo pri Nasi.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Reprezentanca

    Gliha: Selektor je vedno kriv za neuspeh

    Nekdanji slovenski reprezentant Primož Gliha je ocenil nastope slovenske nogometne reprezentance na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.
    20. 11. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: En pekač, 30 minut, popolno kosilo

    Preprost recept za pečenega purana s krompirjem in zelenjavo na enem pekaču – sočno meso, okusna zelenjava in sveža limonova polivka za hitro domače kosilo.
    Odprta kuhinja 20. 11. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ustavno sodišče

    Primož Gorkič začenja devetletni mandat ustavnega sodnika

    Na ustavnem sodišču je nasledil Marka Šorlija, ki mu je mandat potekel minuli teden.
    20. 11. 2025 | 06:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: En pekač, 30 minut, popolno kosilo

    Preprost recept za pečenega purana s krompirjem in zelenjavo na enem pekaču – sočno meso, okusna zelenjava in sveža limonova polivka za hitro domače kosilo.
    Odprta kuhinja 20. 11. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ustavno sodišče

    Primož Gorkič začenja devetletni mandat ustavnega sodnika

    Na ustavnem sodišču je nasledil Marka Šorlija, ki mu je mandat potekel minuli teden.
    20. 11. 2025 | 06:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo