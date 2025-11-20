Razkrili nove posnetke medzvezdnega kometa

Ameriška vesoljska agencija Nasa je predstavila nove posnetke medzvezdnega kometa 3I/ATLAS, ki je šele tretji znani medzvezdni objekt, ki je preletel naše Osončje. V komet, ki naj bi bil precej starejši od Osončja, so usmerili 20 Nasinih sond, spremljali pa ga bodo še naprej, dokler komet Osončja ne bo zapustil. Komet 3I/Atlas bo Zemlji najbližje priletel okoli 19. decembra, in sicer bo od nas oddaljen 273 milijonov kilometrov, kar pomeni, da planetu ne predstavlja nikakršne nevarnosti.

Vesoljski objekt so s teleskopom Atlas v Čilu odkrili 1. julija letos, gre za izjemno hiter objekt, ki je tudi precej daleč od Zemlje, zato ga je precej težko opazovati. A predvsem ameriška vesoljska agencija ima po vesolju veliko odprav, ki so se lahko začasno ozrle proti drugemu cilju. Znanstveniki so namreč nad prišlekom navdušeni, saj lahko dobijo dragocen vpogled v to, kako se sestava objekta razlikuje od sestave vsega, kar vidimo v Osončju.

»Da bi ujeli ta neverjeten vpogled v medzvezdnega popotnika, smo svoje znanstvene instrumente potisnili preko njihovih običajnih zmogljivosti, preko meja, za katere so bili zasnovani,« je povedala Nicky Fox, namestnica administratorja Nasinega direktorata za znanstvene misije.

Posnetek kometa s kamero HiRISE na orbiterju MRO, ki sicer raziskuje Mars. FOTO: Nasa/AFP

Tudi pri Nasi so vnovič potrdili, da gre za komet. »Videti je in se obnaša kot komet in vsi dokazi kažejo, da je komet. Toda ta je prišel izven sončnega sistema, zaradi česar je fascinanten, vznemirljiv in znanstveno zelo pomemben,« je dejal namestnik administratorja Nase Amit Kshatriya. Kmalu po odkritju kometa so se namreč začele razprave, da gre za tehnologijo napredne vesoljske civilizacije. »Zagotovo nismo videli nobenih tehničnih podpisov ali česar koli, kar bi nas pripeljalo do prepričanja, da gre za kaj drugega kot za komet,« je dodala Nicky Fox.

Najboljše posnetke so naredile sonde, ki sicer raziskujejo Mars. 3I/Atlas je namreč v začetku jeseni najbližje letel ravno mimo tega planeta, oddaljen je bil le 30 milijonov kilometrov. Takrat so ga opazovala tudi evropska plovila. Kot so pojasnili pri Nasi, je Marsov izvidniški orbiter MRO posnel enega najbližjih posnetkov kometa, medtem ko je orbiter Maven posnel ultravijolične slike, ki bodo znanstvenikom pomagale razumeti sestavo kometa. Medtem je rover Perseverance ujel rahel utrip s površine Marsa.

Nato so v komet usmerili kamere sond, ki sicer opazujejo Sonce. Ti podatki so še posebej dragoceni, saj je komet potoval gledano z Zemlje za Soncem in ga s teleskopi na tleh niti ni bilo mogoče slediti. Nasin observatorij Stereo (gre za dve skoraj identični plovili) je snemal slike od 11. septembra do 2. oktobra, evropsko-ameriška sonda Soho pa je komet opazovala od 15. do 26. oktobra. Slike Nasine misije Punch, ki so jo izstrelili v začetku letošnjega leta, pa razkrivajo rep kometa med opazovanji od 20. septembra do 3. oktobra.

3I/ATLAS skozi vesolje potuje s hitrostjo 209.000 km/h. Sliko je posnela sonda Stereo. FOTO: Nasa

Nasini vesoljski sondi Psyche in Lucy, ki trenutno potujeta proti asteroidom, ki jih bosta preučevali, sta prav tako nekaj časa usmerili pogled proti kometu. 8. in 9. septembra je Psyche pridobila štiri opazovanja kometa v osmih urah z razdalje 53 milijonov kilometrov. Te slike bodo znanstvenikom pomagale natančneje določiti pot kometa. 16. septembra je Lucy posnela serijo slik z razdalje 386 milijonov kilometrov. Spomladi prihodnje leto do komet preletel Jupitrovo orbito.

Sonda Psyche je komet opazovala osem ur. FOTO: Nasa

»To je redka priložnost, da primerjamo starodavni prah iz oddaljenega sončnega sistema s prahom iz našega,« je dejal Shawn Domagal-Goldman, vršilec dolžnosti direktorja oddelka za astrofiziko pri Nasi.

Komet so seveda opazovali tudi z najboljšimi teleskopi, ki jih premoremo, med temi z Jamesom Webbom. Infrardeči opazovalni podatki so pokazali, da je v komi kometa (ovojnica plinov in prahu, ki se nabere okoli jedra kometa) obilo ogljikovega dioksida. »Počne isto kot kometi – izhlapeva ogljikov dioksid; izhlapeva vodo,« je povedal Tom Statler, vodilni znanstvenik pri Nasi za majhna telesa v sončnem sistemu. »Vendar izhlapeva več ogljikovega dioksida kot vode – torej je to zelo zanimiva stvar.«

Kljub obsežnim opazovanjem, pa še vedno ne vedo natančno, kako velik je komet. Pojasnili so, da je verjetno okrogle oblike, njegov premer pa bi bil lahko od nekaj sto metrov do nekaj kilometrov. Jedro namreč težko razberejo, saj se je okoli nabrala obsežna in svetla koma, ki zastira pogled. Ko predvidevajo, komet izvira iz tako imenovanega debelega diska Galaksije, mi smo v tankem, in v debelem prebivajo nekatere zelo stare zvezde.

»Bilo bi čudovito, če bi lahko sledili poti in ugotovili, od kod prihaja,« je dejal Statler. »Vendar stvari niso tako preproste.« Kot je pojasnil, se Sonce in vse druge zvezde v naši galaksiji vrtijo okoli središča galaksije, kar pomeni, da lahko domnevamo, da je 3I/ATLAS že zelo dolgo v medzvezdnem prostoru. »Tega ne moremo zagotovo trditi, vendar je verjetnost, da prihaja iz sončnega sistema, starejšega od našega, kar mi povzroča kurjo polt, ko pomislim,« je dejal.