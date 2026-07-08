Razkrite skrivnosti galaksije Kentaver A

Kentaver A je Zemlji ena najbližjih galaksij, saj je od nas oddaljena le 11 milijonov svetlobnih let.

Webb je galaksijo posnel v srednje infrardeči svetlobi z instrumentom MIRI (na njej je vidna struktura v obliki črke s - v viola roza odtenkih na sredini). V tem spektru lahko vidi skozi debelo plast prahu, ki zakrivajo pogled teleskopom v vidni svetlobi. FOTO: Nasa, Esa, CSA

Ob četrti obletnici začetka znanstvenega delovanja najboljšega vesoljskega teleskopa vseh časov James Webb, so vesolje agencije Nasa, Esa in CSA, ki upravljajo teleskop, objavile nove posnetke galaksije Kentaver A. Ta je Zemlji ena najbližjih galaksij, saj je od nas oddaljena le 11 milijonov svetlobnih let, kar je v kozmičnem smislu relativno blizu. Webbova izjemna občutljivost v bližnjem in srednjem infrardečem območju valovnih dolžin »prereže« debele plasti prahu, ki v vidni svetlobi zakrivajo središče Kentavra A, in prikazuje gosto tapiserijo posameznih zvezd in aktivno, nenehno spreminjajočo se galaksijo. Ker je za razliko od večine drugih bližnjih galaksij Kentaver A zelo aktiven, je močan laboratorij za preučevanje, kako galaksije in črne luknje rastejo in se razvijajo. V jedru ...