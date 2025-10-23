Razpeti med skrbjo za svoje starše in svoje otroke

Dr. Ana Jagodic je zaposlena na Katedri za analitsko sociologijo in na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Pri sociološkem raziskovanju pogosto uporabljamo anketne vprašalnike ali pa izvajamo poglobljene intervjuje. V navezavi na slednje me posebej zanima kombiniranje različnih kvalitativnih metod, ki nam omogoča poglobljene, celovite uvide v raziskovane pojave. Sicer pa je pri našem delu temeljna raba sociološke imaginacije. Gre za zmožnost razumevanja povezav med osebnimi izkušnjami in javnimi vprašanji oziroma širšimi družbenimi strukturami in njihovimi spremembami ter razlogov zanje.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Raziskujem skrb in skrbstveno delo. Posebej me zanimajo skrbstvene prakse in vsakdanje življenje srednje generacije, to je ljudi, ki redno skrbijo za starejše družinske člane in hkrati za svoje otroke, lahko tudi že vnuke, pogosto pa so še vedno aktivni tudi na trgu dela. Njihove izkušnje zaznamuje kopičenje različnih vlog in obremenitev, hkrati gre za svojstven preplet različnih medgeneracijskih odnosov, v katerem se verjetno prepozna marsikdo, ki to bere.

Zakaj imate radi znanost?

Znanost nam omogoča razumevanje sveta, pri čemer ne ponuja enostavnih odgovorov, ampak vzbuja vedno nova vprašanja.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Upam, da bi lahko vsaj delno prispevalo k prepoznanju pomena, ki ga imajo ogromne količine nevidnega in neplačanega dela za družbo, hkrati pa k obravnavanju z njim povezanih družbenih neenakosti. Med njimi spolnih, saj kljub spremembam v zadnjih desetletjih še vedno ženske opravijo večino skrbstvenega in gospodinjskega dela, ter razrednih, ki se med drugim kažejo v finančni nedostopnosti storitev dolgotrajne oskrbe za pomemben del prebivalstva. Razumevanje razsežnosti skrbi lahko prispeva k oblikovanju ukrepov in politik na področju skrbi, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, enakih možnosti …

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Ko sem se po končanem magistrskem študiju in nekaj krajših obdobjih v tujini zaposlila kot mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Zelo rada berem, hodim v gledališče in gledam dobre filme. V zadnjem obdobju se z veseljem lotevam novih stvari – včasih bolj, včasih manj uspešno – na primer učenja grščine in likovnega ustvarjanja.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Vedoželjnost, vztrajnost.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Umetna inteligenca.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Ne.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Nisem strokovnjakinja za to področje. Sicer pa skrb in vrednote skrbi razumem tudi v odnosu do okolja.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Joan C. Tronto, eno od utemeljiteljic feministične etike skrbi, zanjo imam veliko vprašanj.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Knjižico The Care Manifesto: The Politics of Interdependence. Če se ne omejim zgolj na prej opisano področje, lahko priporočim podkaste Thinking Allowed, In Our Time, Thanks for Typing, Frekvenca X, Intelekta, Možgani na dlani. Spletno stran Our World in Data. V zvezi z nevidnimi platmi izjemnega znanstvenega dela tudi roman Mileva Einstein: teorija žalosti avtorice Slavenke Drakulić.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

V vsakdanjem življenju ostajajo pogosto spregledani predvsem kognitivni in emocionalni vidiki skrbi. Skrbstveno delo se ne nanaša samo na fizična opravila, ampak vključuje tudi stalno pozornost, prepoznavanje potreb, predvidevanje možnih zapletov, načrtovanje, pogajanja znotraj družinskih odnosov, komunikacijo s ponudniki skrbstvenih storitev, iskanje informacij in podobno. Hkrati skrb za druge pogosto vključuje intenzivno regulacijo lastnih čustev in čustev drugih. Ti vidiki so najbolj nevidni, hkrati pa so lahko izredno obremenjujoči. Obenem so tudi bolj spolno zaznamovani.