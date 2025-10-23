  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Razpeti med skrbjo za svoje starše in svoje otroke

    Ana Jagodic raziskuje skrbstvene prakse in vsakdanje življenje srednje generacije.
    Ženske še vedno opravijo večino skrbstvenega in gospodinjskega dela. FOTO: Roman Šipić
    Galerija
    Ženske še vedno opravijo večino skrbstvenega in gospodinjskega dela. FOTO: Roman Šipić
    Saša Senica
    23. 10. 2025 | 06:00
    5:15
    A+A-

    Dr. Ana Jagodic je zaposlena na Katedri za analitsko sociologijo in na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Pri sociološkem raziskovanju pogosto uporabljamo anketne vprašalnike ali pa izvajamo poglobljene intervjuje. V navezavi na slednje me posebej zanima kombiniranje različnih kvalitativnih metod, ki nam omogoča poglobljene, celovite uvide v raziskovane pojave. Sicer pa je pri našem delu temeljna raba sociološke imaginacije. Gre za zmožnost razumevanja povezav med osebnimi izkušnjami in javnimi vprašanji oziroma širšimi družbenimi strukturami in njihovimi spremembami ter razlogov zanje.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Raziskujem skrb in skrbstveno delo. Posebej me zanimajo skrbstvene prakse in vsakdanje življenje srednje generacije, to je ljudi, ki redno skrbijo za starejše družinske člane in hkrati za svoje otroke, lahko tudi že vnuke, pogosto pa so še vedno aktivni tudi na trgu dela. Njihove izkušnje zaznamuje kopičenje različnih vlog in obremenitev, hkrati gre za svojstven preplet različnih medgeneracijskih odnosov, v katerem se verjetno prepozna marsikdo, ki to bere.

    Zakaj imate radi znanost?

    Znanost nam omogoča razumevanje sveta, pri čemer ne ponuja enostavnih odgovorov, ampak vzbuja vedno nova vprašanja.

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Upam, da bi lahko vsaj delno prispevalo k prepoznanju pomena, ki ga imajo ogromne količine nevidnega in neplačanega dela za družbo, hkrati pa k obravnavanju z njim povezanih družbenih neenakosti. Med njimi spolnih, saj kljub spremembam v zadnjih desetletjih še vedno ženske opravijo večino skrbstvenega in gospodinjskega dela, ter razrednih, ki se med drugim kažejo v finančni nedostopnosti storitev dolgotrajne oskrbe za pomemben del prebivalstva. Razumevanje razsežnosti skrbi lahko prispeva k oblikovanju ukrepov in politik na področju skrbi, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, enakih možnosti …

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

    Ko sem se po končanem magistrskem študiju in nekaj krajših obdobjih v tujini zaposlila kot mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Zelo rada berem, hodim v gledališče in gledam dobre filme. V zadnjem obdobju se z veseljem lotevam novih stvari – včasih bolj, včasih manj uspešno – na primer učenja grščine in likovnega ustvarjanja.

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Vedoželjnost, vztrajnost.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Umetna inteligenca.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Ne.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Nisem strokovnjakinja za to področje. Sicer pa skrb in vrednote skrbi razumem tudi v odnosu do okolja.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Z Joan C. Tronto, eno od utemeljiteljic feministične etike skrbi, zanjo imam veliko vprašanj.

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Knjižico The Care Manifesto: The Politics of Interdependence. Če se ne omejim zgolj na prej opisano področje, lahko priporočim podkaste Thinking Allowed, In Our Time, Thanks for Typing, Frekvenca X, Intelekta, Možgani na dlani. Spletno stran Our World in Data. V zvezi z nevidnimi platmi izjemnega znanstvenega dela tudi roman Mileva Einstein: teorija žalosti avtorice Slavenke Drakulić.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    V vsakdanjem življenju ostajajo pogosto spregledani predvsem kognitivni in emocionalni vidiki skrbi. Skrbstveno delo se ne nanaša samo na fizična opravila, ampak vključuje tudi stalno pozornost, prepoznavanje potreb, predvidevanje možnih zapletov, načrtovanje, pogajanja znotraj družinskih odnosov, komunikacijo s ponudniki skrbstvenih storitev, iskanje informacij in podobno. Hkrati skrb za druge pogosto vključuje intenzivno regulacijo lastnih čustev in čustev drugih. Ti vidiki so najbolj nevidni, hkrati pa so lahko izredno obremenjujoči. Obenem so tudi bolj spolno zaznamovani.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Sedem minut resničnosti: rop v Louvru razkril, da je Hollywood lagal

    Najbolj dragocenega kosa, diamanta Regent, ocenjenega na 60 milijonov evrov, se roparji niso niti dotaknili.
    Simon Popek 22. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka “brez sladkorja” res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Več iz teme

    Ana Jagodicznanstveni vprašalnikZNANSTVENIK SPREMINJA SVETZNANSTVENICA SPREMINJA SVETvprašalnikfakulteta za družbene vede

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Fajonova na obisku

    Peršman: na Dunaju bo znano, kaj je komisija ugotovila glede racije

    Po poročanju avstrijskega časnika Der Standard naj bi komisija, ki jo vodi Mathias Vogl, ugotovila, da je bila operacija neutemeljena in je ne bi smeli izvesti.
    23. 10. 2025 | 07:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zbiralec jeklenih konjičkov

    Erling Haaland se je obdaril, za Lamborginija je odštel dnevni plači

    Norveški nogometni zvezdnik si je za odličen porvi del sezone privoščil »okrepitev« v 12 milijonov evrov vredni zbirki razkošnih in športnih avtomobilov.
    23. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Portokalopita – kolač iz vlečenega testa, ki navduši s sočnostjo

    Sočna grška portokalopita – kolač iz vlečenega testa, grškega jogurta in pomarančnega sirupa. Enostaven recept, ki zadiši po soncu!
    Odprta kuhinja 23. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZRS Koper

    Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

    Kako se spoprijeti s težavami sedeče družbe, so ugotavljali tudi na nedavnem mednarodnem kongresu Človek v gibanju.
    23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Poljubiti svoje duhove v slovo

    Domača metalska zasedbo Hei'An bo na dveh koncertih predstavila drugi album Kiss Our Ghosts Goodbye.
    Zdenko Matoz 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Portokalopita – kolač iz vlečenega testa, ki navduši s sočnostjo

    Sočna grška portokalopita – kolač iz vlečenega testa, grškega jogurta in pomarančnega sirupa. Enostaven recept, ki zadiši po soncu!
    Odprta kuhinja 23. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZRS Koper

    Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

    Kako se spoprijeti s težavami sedeče družbe, so ugotavljali tudi na nedavnem mednarodnem kongresu Človek v gibanju.
    23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Poljubiti svoje duhove v slovo

    Domača metalska zasedbo Hei'An bo na dveh koncertih predstavila drugi album Kiss Our Ghosts Goodbye.
    Zdenko Matoz 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    Kdaj je pravi trenutek za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo