    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Razprodaja britanskih podatkov

    Britanski laburisti slavijo nov ekonomski dogovor z Združenimi državami, ki pa utegne postati svarilni primer padca pod tuji vpliv.
    Sporazum, ki sta ga podpisala Donald Trump in Keir Starmer, prinaša ogromno finančno injekcijo v razvoj UI v Veliki Britaniji. FOTO: Leon Neal/Reuters
    Sporazum, ki sta ga podpisala Donald Trump in Keir Starmer, prinaša ogromno finančno injekcijo v razvoj UI v Veliki Britaniji. FOTO: Leon Neal/Reuters
    Jurij Kristan
    13. 10. 2025 | 13:30
    10:08
    Sredi septembra je ameriški predsednik Donald Trump obiskal Združeno kraljestvo, pri čemer sta državi sklenili širokopotezen načrt gospodarskega sodelovanja na področju najsodobnejših tehnologij, technology prosperity deal.

    Trumpa je v ta namen spremljala močna gospodarska delegacija, ki so jo med drugimi sestavljali Jensen Huang, direktor Nvidie, Applov vodja Tim Cook pa Microsoftov Satya Nadella in Sam Altman iz OpenAI. Imena lahko okvirno nakažejo fokus pogovorov: informacijske tehnologije, z obveznim poudarkom na trenutno tako razvpiti umetni inteligenci. Kot se spodobi za takšne posle v zadnjih letih, so bile tudi številke v doseženem dogovoru vsaj na papirju osupljive, saj so Američani obljubili za več kot 45 milijard evrov investicij. Okrog dve tretjini tega zneska odpadeta na Microsoft, ki bo približno 15 milijard vložil v nove podatkovne centre, in sicer v sodelovanju z britanskim podjetjem Nscale; med drugim se nameravajo lotiti gradnje največjega britanskega superračunalnika doslej. Še enkrat toliko denarja bodo v Redmondu namenili raziskavam in storitvam.

