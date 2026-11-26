Ne zavedamo se prav zares, kako odvisni smo od vesoljske tehnologije, poudarja Andreja Gomboc.
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Dr. Andreja Gomboc je redna profesorica za astronomijo na Fakulteti za naravoslovje in raziskovalka v Centru za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici. Med drugim sodeluje pri nastajanju najbolj celovitega in filmskega zapisa vesolja. FOTO: Jože Suhadolnik
»Predstavljajte si, kako daleč so nebesna telesa, ki jih lahko zdaj gledamo in raziskujemo. Govorimo o galaksijah, oddaljenih ne le milijone, pač pa milijarde svetlobnih let. Pravzaprav smo zelo privilegirani, da živimo v času, ko nam tehnologija omogoča, da vse to vidimo,« poudarja prof. dr. Andreja Gomboc s Fakultete za naravoslovje in Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici (UNG).
Profesorica astronomije s svojo skupino sodeluje pri nekaterih največjih astronomskih projektih, med drugim pri pregledu neba z vrhunskim observatorijem Vere Rubin. S svojim delom je pripomogla, da je slovenska astronomija postala prepoznaven del mednarodne znanstvene skupnosti, za kar so ji letos podelili priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije.
Kaj vam pomeni priznanje ...
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