»Predstavljajte si, kako daleč so nebesna telesa, ki jih lahko zdaj gledamo in raziskujemo. Govorimo o galaksijah, oddaljenih ne le milijone, pač pa milijarde svetlobnih let. Pravzaprav smo zelo privilegirani, da živimo v času, ko nam tehnologija omogoča, da vse to vidimo,« poudarja prof. dr. Andreja Gomboc s Fakultete za naravoslovje in Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici (UNG). Profesorica astronomije s svojo skupino sodeluje pri nekaterih največjih astronomskih projektih, med drugim pri pregledu neba z vrhunskim observatorijem Vere Rubin. S svojim delom je pripomogla, da je slovenska astronomija postala prepoznaven del mednarodne znanstvene skupnosti, za kar so ji letos podelili priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije. Kaj vam pomeni priznanje ...