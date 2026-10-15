Razvozlali več kot 80 let staro kriptirano brzojavko

Matematik prof. dr. Tomaž Pisanski iz Univerze na Primorskem in sodelavci njegove raziskovalne skupine iz različnih institucij so s pomočjo umetnointeligenčnega modela claude podjetja Anthropic razrešili zašifrirano brzojavko Pokrajinske komisije Vos za Primorsko iz leta 1944, ki je doslej veljala za nerazvozlano. Odločilna vloga modela umetne inteligence je bila odkritje ključa MAŠČEVALNA PESEM, s katerim je bila brzojavka zašifrirana z dvojno stolpčno transpozicijsko šifro, so sporočili z Univerze na Primorskem. Brzojavko hrani Arhiv Republike Slovenije. Brzojavka je kot uganka objavljena na portalu Kriptogram Fakultete za računalništvo in informatiko UL, med »Pripravljenimi zamenjalkami« pod številko 41. Fakulteta jo je leta 2018 objavila kot izziv. Portal ponuja orodja za zamenjalko ...