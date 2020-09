Razvpiti kopači po računalniških sistemih

Sredi meseca je v Nemčiji odjeknila novica o prvi neposredni smrtni žrtvi hekerskega napada z izsiljevalskim računalniškim virusom. Ta je ohromil univerzitetni klinični center v Düsseldorfu, kjer zaradi tega niso mogli sprejeti hudo bolne pacientke. Preusmerili so jo v oddaljeno bolnišnico, enourna zamuda pri nudenju pomoči je bila zanjo usodna.Dogodek je vnovič boleče izpostavil dejstvo, da smo v modernem digitaliziranem okolju izpostavljeni napadom tistih, ki brezbrižno izrabljajo luknje v informacijskih sistemih sebi v prid. Kdo so računalniški hekerji, kaj jih žene in zakaj pravzaprav imenujemo enako tudi mnoge, ki se ...