Rdeče prikazni pod Rimsko cesto

Trio fotografov je na Novi Zelandiji posnel slike rdečih spritov oziroma rdečih strel, ki so redki in izjemno zanimivi svetlobni pojavi. Te razelektritve, v nasprotju z navadnimi strelami, nastanejo skoraj neslišno visoko v Zemljini atmosferi, nad nevihtnimi oblaki. Trajajo pa le hip.

Sprite ali rdeče prikazni, kakor pojav tudi prevajamo v slovenščino, običajno sprožijo razelektritve pozitivnih strel med nevihtnim oblakom in tlemi. Ko pozitivno nabita strela udari v tla, se ustvari električno polje, ki sega visoko nad površje med 50 in 90 kilometri. V nasprotju s strelo, ki je usmerjena proti tlom, rdeči spriti »streljajo« navzgor proti zgornji atmosferi in ustvarjajo oblike, ki so videti kot stebri, vitice, nekatere oblike spominjajo tudi na meduze. Pojavijo se ob bolj intenzivnih nevihtah, prvič so jih – tudi povsem po naključju – fotografirali šele leta 1989, čeprav so rdeče strele poznali že prej.

Pojav spada v tako imenovane prehodne svetlobne pojave, ki nastajajo v zgornji atmosferi med nevihtami, vanje spadajo tudi modri curki (blue jets) in škrati (elves), v tem primeru se v stratosferi oblikujejo obroči.

Rdeče prikazni so tokrat v izjemne fotografije ujeli novozelandski fotograf Tom Rae in španska fotografa Dan Zafra in José Cantabrana. Kot navaja Guardian, so se 11. oktobra odpravili fotografirat Rimsko cesto nad glinenimi pečinami Ōmārama na Južnem otoku, ko so naleteli na izjemen dogodek. Upali so na jasno noč, a so doživeli nepozabno noč, je za Guardian povedal Rae. »Z Danom preprosto nisva mogla verjeti,« je dodal.

»To je verjetno najredkejša fotografija, kar sem jih kdaj posnel, dogodek, ki je bil v Novi Zelandiji fotografiran le nekajkrat,« je Rae zapisal na instagramu. »Pred nekaj nočmi smo imeli srečo, da smo bili priča rdečim spritom, ki so se pojavili nad oddaljeno nevihto in so bili popolnoma poravnani s krakom naše galaksije nad strmimi pečinami,« je še opisal. »Spriti so na Novi Zelandiji redki, ker zahtevajo močno nevihto na obzorju, popolnoma jasno nebo nad njo in ravno pravo razdaljo med njima. Na Novi Zelandiji redko nastane nevihta, ki bi bila dovolj močna, da bi jih ustvarila, še posebej ob jasnem pogledu na Rimsko cesto v ozadju,« je Rae zapisal na instagramu.

»To je bil eden tistih trenutkov, ko veš, da si priča nečemu, česar verjetno ne boš nikoli več videl,« je za Guardian še dejal Zafra.