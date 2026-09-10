Recepti za »kuhanje« molekul

Dr. Urška Češarek je zaposlena na Odseku za polimerno kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu. Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu. Najpogosteje uporabljam masni spektrometer​ MALDI-TOF, ki ga pri raziskovanju polimerov uporabljamo predvsem za določanje njihove molske mase in preučevanje sestave. Vzorec z laserjem pretvorimo v nabite delce, nato pa instrument meri, kako hitro ti potujejo skozi napravo. Ker je čas potovanja odvisen od njihove mase, lahko določimo maso molekul. Rezultat je spekter, ki nam pokaže, katere molekule so prisotne v vzorcu in kako se razlikujejo po masi. Tako lahko preverimo, katere so nastale pri sintezi in ali ima pripravljen polimer pričakovano strukturo. Še več podobnih zgodb najdete v naši stalni rubriki ...