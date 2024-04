Reddit išče svoje mesto v svetu umetne inteligence

V nadaljevanju preberite:

Eden največjih borznih prvencev v ZDA v zadnjem času je s tem vzbudil veliko pozornosti. Od takrat se vrstijo zapisi o tem, da je ameriško omrežje forumov v resnici precenjeno, nič vredno in absolutno premajhno, da bi lahko ustvarjalo dobiček za delničarje. Le redki menijo, da je zaradi zvestih uporabnikov in žive vsebine zlata jama za zajem in trženje podatkov.

Postavlja se vprašanje, ali je denar zbralo le zaradi zvestih podpornikov, ki so že večkrat z aktivističnimi dejanji izkazali neomajno podporo skupnosti – spomnimo se samo zadnjega napihovanja vrednosti delnic podjetja Gamestop – ali pa za ocenjeno vrednostjo podjetja stoji realen potencial.

Tisti, ki verjamejo v potencial, pravijo, da gre za to, da ljudje na redditu svoje mnenje povedo pogosteje in bolj iskreno kot na facebooku. Da se na njem zadržuje več ljudi kot na kateremkoli drugem forumu, a še vedno občutno manj kot na drugih omrežjih. Gre tudi za to, da so srce reddita tehnološke in znanstvene teme, čeprav se na njem najde tako rekoč vse. Uporabniki so bolj »geekovski«, so tisti, ki so bili na začetku interneta njegovi zvesti uporabniki. »Reddit je dom 73 milijonov najpametnejših komentatorjev na internetu,« piše New York Times.