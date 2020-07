Redke zemlje so priložnost tudi za Slovenijo

Evropske proizvajalce trajnih magnetov lahko preštejemo skoraj na prste ene roke. Evropska unija mora uvažati prav vse elemente redkih zemelj in 90 odstotkov trajnih magnetov na osnovi teh, zato je njihovo recikliranje ključno. Na Institutu Jožef Stefan razvijajo nove načine recikliranja in reprocesiranja elementov redkih zemelj v trajne magnete.Evropska komisija je v začetku leta predstavila zeleni dogovor – krovni dokument prehoda na trajnostno in pametno mobilnost. Pri tem bosta ključni elektrifikacija prometnega sistema in zelena energija, ki sta že deležni velikih vlaganj in raziskav na svetovni ravni, pomembno vlogo na tem ...