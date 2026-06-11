Reki dajte prostor, nato jo pustite pri miru

Ob poplavah avgusta 2023 so na dan privrela tudi vprašanja o upravljanju slovenskih rek. Pri nas še vedno prevladuje tradicionalni inženirski pristop: regulacije strug, nasipi, betonski pragovi, razbremenilni kanali. Hkrati pa se v Evropi vse bolj uveljavljajo na naravi temelječe rešitve: razumevanje, da naravno delujoče reke same zadržujejo vodo, blažijo poplave, čistijo vodo in vzdržujejo biotsko raznovrstnost ceneje in dolgoročno učinkoviteje kot zgolj tehnične ureditve. Štiriletni projekt LIFE2RIVERS (Spodbujanje obnove rek za izboljšanje kakovosti življenja) bo poskušal spremeniti razumevanje, upravljanje in varovanje slovenskih rek. V njem si rizadevajo za premik k soustvarjalnemu skrbništvu rek (ang. co-creative river stewardship), sodelovalnemu pristopu, ki poudarja skupno odgovornost za ohranjanje in obnovo rek ter v načrtovanje in uresničevanje rešitev vključuje najrazličnejše deležnike. Spodbujajo tudi uveljavitev na naravi temelječih rešitev (ang. nature-based solu­tions) pri spopadanju z družbenimi izzivi, povezanimi z rekami.

V okviru projekta je maja v Ljubljani potekal mednarodni kongres Življenje rekam. Biologin­je Nataša Mori z Nacionalnega inštituta za biologijo, Polona Pengal z inštituta Revivo in Urša Koce iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – partnerskih organizacij projekta – so med drugim razložile, kaj pomenijo na naravi temelječe rešitve in kako jih bodo vpeljali pri obnovi poreč­ja Pšate, ki je šolski primer močno regulirane hudourniške reke. Po drugi svetovni vojni je bila iz vijugaste struge spremenjena v ravno, dobila je 9,6 kilometra dolg razbremenilni kanal in zdaj ima le še slaba četrtina toka bolj ali manj naravno hidromorfologijo.