Rekordna rast planeta: iz okolice počrpa šest milijard ton snovi na sekundo

Astronomi so odkrili nadvse požrešen potepuški planet. Ta v nasprotju s planeti v Osončju, ki krožijo okoli Sonca, nima svoje zvezde in prosto lebdi po vesolju. Dotičnega »potepuha« so odkrili v ozvezdju Kameleon, približno 620 svetlobnih let stran od nas. Planet Cha 1107-7626, ki ima maso od pet do deset mas Jupitra, iz okoliškega diska črpa plin in prah. Gre za proces, imenovan akrecija. Kot je ugotovila ekipa Víctorja Almendros-Abada, astronoma na Astronomskem observatoriju v Palermu, Nacionalnega inštituta za astrofiziko (INAF) v Italiji, hitrost tega procesa ni stalna. Avgusta letos je planet snov nabiral približno osemkrat hitreje kot le nekaj mesecev prej.

»Ljudje si morda predstavljajo planete kot mirne in stabilne svetove, vendar s tem odkritjem vidimo, da so objekti z maso planetov, ki prosto lebdijo v vesolju, lahko zelo zanimivi,« je dejal Almendros-Abad.

Opazovanja z Zelo velikim teleskopom Evropskega južnega observatorija in vesoljskim teleskopom James Webb so namreč razkrila, da prosto lebdeči planet nabira material iz okolice s hitrostjo šest milijard ton na sekundo. To je največja stopnja rasti, ki je bila kdaj zabeležena za tavajoči planet ali kateri koli drug planet, kar nam daje dragocene informacije o tem, kako nastajajo in rastejo, so sporočili iz Evropskega južnega observatorija.

»Izvor tavajočih planetov ostaja odprto vprašanje: ali so to objekti, ki niso dovolj veliki, da bi bili zvezde, ali pa so to veliki planeti, ki jih je izvrglo iz njihovih planetarnih sistemov,« je ob tem pojasnil soavtor raziskave Aleks Scholz, astronom na Univerzi v St. Andrewsu v Združenem kraljestvu.

Ugotovitve kažejo, da imajo vsaj nekateri potepuški planeti podobno pot nastanka kot zvezde, saj so podobne izbruhe akrecije, ko se požiranje snovi močno poveča, že opazovali pri mladih zvezdah. S primerjavo svetlobe, ki je bila oddana pred in med izbruhom, so astronomi zbrali namige o naravi procesa akrecije. Pomembno vlogo je pri tem igrala magnetna aktivnost objekta, kar so do zdaj opazovali le pri zvezdah. To kaže, da imajo lahko tudi objekti z majhno maso močna magnetna polja, ki lahko poganjajo takšne akrecijske dogodke. Ekipa je ugotovila tudi, da se je kemija diska snovi okoli planeta med akrecijskim izbruhom spremenila, saj je bila med njim zaznana vodna para, pred njim pa ne. Ta pojav je bil opazovan pri zvezdah, vendar nikoli pri nobenem planetu.

Prosto lebdeče planete je težko zaznati, ker nimajo zvezde, od katere bi odbijali svetlobo, so izredno temni. Odkrijejo jih lahko z infrardečimi napravami, ki zaznavajo toploto, ali pa z gravitacijskim lečenjem, če preidejo pred oddaljenimi zvezdami in ukrivijo njihovo svetlobo.

Astronomi menijo, da bi sicer bilo lahko na milijarde takšnih objektov različnih velikosti. Menijo, da jih bodo v prihodnosti z močnejšimi teleskopi odkrili znatno število. Evropski južni observatorij v Čilu postavlja Izjemno velik teleskop, ki bo imel premer glavnega zrcala 39 metrov.