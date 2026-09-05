Reševalni satelit tako blizu, a tako daleč

Zasebno vesoljsko plovilo, ki je bilo namenjeno reševanju Nasinega observatorija Swift, se je v minulih dneh precej približal Swiftu in ga tudi fotografiral. Več pa ni zmogel. Vesoljsko plovilo Link je namreč kmalu po izstrelitvi julija letos zašel v težave, saj se je začel nekontrolirano vrteti. Strokovnjaki so ga uspeli obvladati, a so pri tem porabili veliko goriva. Preostalo ga je premalo, da bi zastareli teleskop Swift pognali na višjo, trajnejšo orbito, kjer bi lahko nadaljeval z opazovanjem vesolja. Nasi ni preostalo drugega, da reševalno odpravo prekliče. So pa se pri podjetju Katalyst Space Technologies, ki je poskušalo izvesti to drzno operacijo, vseeno skušali naučiti kar se da veliko.

»Bili smo tako blizu, a hkrati tako daleč,« je za agencijo Associated Press povedal izvršni direktor podjetja Katalyst, Ghonhee Lee. Z Linkom so se Swiftu približali na vsega 15 kilometrov, pri tem so zbrali več podatkov in tako vadili za prihodnje servisne odprave v vesolju. Lee je za težave s satelitom Link krivil hitenje pri njegovi pripravi za polet. Misija je bila pripravljena v zgolj devetih mesecih, inženirji pa so morali pogosto uporabiti kar koli je bilo na voljo, namesto da bi počakali na prave dele, je dejal. Nasa je podjetju za odpravo plačala 30 milijonov dolarjev.

»Na žalost se ni izšlo. Ampak to je točno tista vrsta misij, ki jih moramo izvajati pri Nasi,« « je pokomentiral direktor Nase Jared Isaacman. Po njegovih besedah je smiselno podaljšati življenjsko dobo dragocenega vesoljskega plovila, še posebej če so stroški njegovega reševanja nižji od stroškov zamenjave.

Swift, ki so ga izstrelili leta 2004, bo okoli Zemlje krožil le še nekaj mesecev. Nasa ocenjuje, da bo v atmosfero padel med oktobrom in koncem leta. Vesoljska agencija je prejšnji teden ponovno začela z opazovanji s teleskopom, potem ko jih je v začetku tega leta prekinila, da bi prihranila dragoceno energijo. Sateliti v nizkozemeljskih orbitah zaradi naravnih sil – gravitacijskega privlaka in tudi sončeve aktivnosti – počasi tonejo proti ozračju, kjer v večini zgorijo. Podobno kot Swiftu se dogaja tudi legendarnemu Hubblu. Tako podjetje Katalyst že razvija vesoljsko plovilo naslednje generacije, ki bi lahko 36 let star teleskop Hubble poneslo v višjo orbito.