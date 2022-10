Revolucionarni Huawei Mate 50 Pro že v Sloveniji

Huawei je še na slovenskem trgu predstavil nov vodilni pametni telefon Mate 50 Pro, ki ohranja dediščino serije Huawei Mate, a z izredno estetiko utira poti do novih potrošnikov. V zmogljivostih, funkcijah in videzu zato nikogar ne pusti hladnega.

Inovativna oblika

Vizualno podobo odlikuje stekleno ohišje in v vseh pogledih vrhunski zaslon. Njegovi zaobljeni robovi spominjajo na dinamiko vode, kar omogoča nepopustljivo izkušnjo gledanja in ergonomijo držanja. Zaslon posebne oranžne različice, pri kateri so uporabili vegansko usnje, pa je zaščiten še s prav posebnim steklom »Kunlun Glass«, ki ima povečano odpornost proti padcem. Sestavlja ga več milijard nanometrskih kristalov, ki nastanejo po vbrizgavanju kompozitnih ionov, zaradi česar je bolj prožen in odporen proti padcem, kar potrjuje pet zvezdic na certifikatu švicarskega podjetja SGS. S tem je postal prvi pametni telefon s takšnim dokazilom, kar predstavlja še en preboj Huaweia na področju znanosti o materialih. Telefon v oranžni različici sicer ni na voljo v Sloveniji. Vsi modeli Mate 50 Pro so sicer tudi odporni proti vodi po standardu IP68.

FOTO: Huawei

Izstopajoče fotografije

Huawei Mate 50 Pro se ponaša z naprednimi sklopi kamer, med katerimi izstopa 50-milijonska glavna z 10-stopenjsko fizično spremenljivo zaslonko na intervalu med f/1,4 in f/4.0. Pametno prilagajanje zaslonke obenem zagotovi, da je zajem svetlobe pri samodejnem načinu usklajen s prizorom in scenarijem fotografiranja, medtem ko imate v ročnem načinu možnost prilagajanja globinske ostrine.

Poleg glavne kamere vas bosta navdušili še periskopska 64-milijonska kamera s 3,5-kratno optično povečavo in ultra širokokotna kamera, ki se izredno dobro izkaže tudi med bližinsko (makro) fotografijo. Sposobna je namreč razkriti podrobnosti iz drobnega sveta, kot je kapljica rose, z izjemno ostrino.

FOTO: Huawei

Izredna zmogljivost

Huawei Mate 50 Pro vključuje vrhunske tehnologije, ki znatno povečajo zmogljivosti. SuperHold inteligentno nadgradi pomnilnik, da zagotovi brezhibno večopravilnost. SuperRender zmanjša porabo energije z analizo kadrov na ravni posameznih svetlobnih pik, s čimer ohranja stabilno igranje in preprečuje pregrevanje. SuperStorage neopazno odstranjuje podvojene datoteke in stiska redko uporabljene ter tako prihrani celo do 20 GB pomnilnika od 256 GB, da ga je vedno na voljo dovolj za hranjenje fotografij in videoposnetkov. SuperEnergy Boosting pa je inovativen način varčevanja z energijo. Ko napolnjenost baterije pade na en odstotek, poskrbi za tri ure pripravljenosti ali 12 minut klicev.

FOTO: Huawei

Neokrnjen dostop do aplikacij

Poleg zmogljivosti in vsestranskosti Huawei Mate 50 Pro ponuja nadgrajeno in celovito izkušnjo dostopa do širokega seznama priljubljenih globalnih in lokalnih aplikacij v novem operacijskem sistemu EMUI 13. Po zaslugi ekosistema Huawei s trgovino AppGallery, izboljšane storitve iskanja in še nekaterih drugih in nadvse uporabnih možnosti pravzaprav ni več aplikacije, ki ne bi delovala na novem pametnem telefonu.

Pri Huaweiu se inovativnost nikdar ne konča, kar so dokazali vsi dosedanji pametni telefoni serije Mate. Novinec je s fotografskim napredkom, osupljivim dizajnom, zmogljivostmi in pametnim upravljanjem poklon desetletju napora, ki ga je Huawei vložil v to izjemno serijo pametnih telefonov.

Razpoložljivost

Huawei Mate 50 Pro je v Sloveniji na voljo od petka, 28. oktobra, in sicer v črni in srebrni barvi z ohišjem iz utrjenega stekla po priporočeni ceni 1299 evrov.

Poleg telefona Mate 50 Pro sta novost v Huaweievi ponudbi tudi telefona srednjega razreda Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro. Oba se ponašata z impresivno ultra širokokotno sprednjo kamero s kar 60-milijonskim slikovnim tipalom, ki lahko zajema posnetke v ločljivosti 4K. Huawei nova 10 Pro ima poleg te še 8-milijonsko portretno kamero za kristalno čiste posnetke od blizu, ki kot prva v industriji podpira 2-kratno optično in do 5-kratno digitalno povečavo.

Za več informacij, prosimo, obiščite: consumer.huawei.com/si