Revolucionarni možganski vsadki, ki lahko berejo misli

Kar je bilo še včeraj domena znanstvene fantastike, danes trka na vrata resničnosti. Znanstvenikom z Univerze Stanford je, kot poroča medij France 24, uspel preboj, ki meji na čudež: s pomočjo možganskega vsadka in napredne umetne inteligence so prvič v realnem času uspešno prevedli tihe, neizrečene misli v besedilo.

Ta tehnologija, znana kot možgansko-računalniški vmesnik (BCI), obljublja novo upanje za ljudi s hudo paralizo, a hkrati odpira globoka etična vprašanja o prihodnosti zasebnosti in samem bistvu svobodne misli.

Študija, objavljena v ugledni znanstveni reviji Cell, razkriva, da je sistem sposoben z do 74-odstotno natančnostjo dekodirati notranji govor – besede, ki jih oseba zgolj pomisli, ne da bi pri tem premaknila ustnice.

»Če bi lahko to dekodirali, bi zaobšli fizični napor,« je za časnik New York Times pojasnila vodilna avtorica študije Erin Kunz in dodala, da bi bil sistem za uporabnike posledično manj utrujajoč.

Tekma za dostop do možganov

Na rastočem področju nevrotehnologije se odvija prava tekma za dostop do najbolj varovanega organa – človeških možganov. V ospredju so trije ključni igralci, vsak s svojim pristopom k reševanju zapletenega problema.

Stanfordska ekipa stavi na neposreden pristop z vsadki mikroelektrod, ki jih vgradijo naravnost v motorično skorjo, predel možganov, ki upravlja z govorom.

Na drugem koncu spektra pa podjetja, kot je Synchron, razvijajo bistveno manj invazivne metode. Revija Wired podrobno opisuje njihov vsadek »Stentrode«, elegantno rešitev v obliki mrežaste cevke, ki jo v možgane vstavijo skozi vratno žilo, s čimer se popolnoma izognejo operaciji na odprti lobanji.

Eden od desetih prejemnikov tega vsadka, 65-letni Mark Jackson, ki je zaradi amiotrofične lateralne skleroze (ALS) paraliziran, danes z močjo misli upravlja računalnik, pošilja elektronsko pošto in celo igra videoigre.

Tretji veliki igralec v tej areni je podjetje Neuralink, ki ga vodi Elon Musk, a njihov pristop, ki zahteva odstranitev dela lobanje za vgradnjo vsadka, po mnenju mnogih strokovnjakov prinaša večje tveganje.

Pristop podjetja Neuralink, ki ga vodi Elon Musk, zahteva odstranitev dela lobanje za vgradnjo vsadka. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Tom Oxley, soustanovitelj in direktor podjetja Synchron, je za Wired pojasnil, da njihov pristop omogoča lažjo širitev tehnologije, saj lahko poseg izvajajo kardiologi, usposobljeni za vstavljanje stentov, medtem ko invazivnejše metode zahtevajo visoko specializirane nevrokirurge.

Ko se briše meja med zasebnim in javnim

Vendar pa vsak korak bližje branju misli neizbežno odpira tudi Pandorino skrinjico etičnih dilem. Možgani so doslej veljali za zadnje zatočišče zasebnosti, za edini prostor, kamor zunanji svet ne more prodreti. Ta paradigma se zdaj ruši.

Nita Farahany, profesorica prava in filozofije na Univerzi Duke, je v pogovoru za Nacionalni javni radio (NPR) posvarila, da se »meja med zasebno in javno mislijo briše«.

Tehnologija možgansko-računalniškega vmesnika (BCI) obljublja novo upanje za ljudi s hudo obliko paralize. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Med testiranji so namreč vsadki, kot navaja France 24, občasno zaznali tudi misli, ki jih udeleženci niso nameravali deliti, kar poraja strahove pred neprostovoljnim branjem misli in spodbuja nujno razpravo o tako imenovanih »nevropravicah« – pravicah, ki bi ščitile posameznikovo mentalno življenje pred vdori.

V odgovor na te pomisleke so stanfordski raziskovalci, kot navaja New York Times, razvili domiselno rešitev: mentalno geslo. Uporabnik mora najprej pomisliti na nenavadno in dovolj dolgo frazo – v njihovem primeru »Chitty Chitty Bang Bang«, naslov otroške knjige Iana Fleminga – da se sistem za dekodiranje sploh aktivira. Ta mehanizem naj bi z 98-odstotno uspešnostjo preprečeval nenamerno branje misli.

Cohen Marcus Lionel Brown, bioetik z Univerze Wollongong v Avstraliji, je za časnik dejal, da ta rešitev »predstavlja korak v pravo smer z etičnega vidika«, saj daje pacientom večjo moč pri odločanju, katere informacije delijo.

Strokovnjaki kljub osupljivim prebojem svarijo pred pretiranim navdušenjem in poudarjajo izzive. FOTO: Shutterstock

Med navdušenjem in realnostjo

Kljub osupljivim prebojem pa strokovnjaki svarijo pred pretiranim navdušenjem in poudarjajo, da je pot od laboratorijskih uspehov do široke klinične uporabe še dolga in polna izzivov.

Tudi sama Kunzova trezno priznava, da gre zaenkrat bolj za »dokaz koncepta« kot pa za tehnologijo, ki bi omogočala tekoče, vsakdanje pogovore.

Tudi Evelina Fedorenko, kognitivna nevroznanstvenica z MIT, ki ni sodelovala v študiji, je za New York Times poudarila, da je velik del človeških misli neverbalnih in da je sistem pri dekodiranju bolj odprtih misli, na primer o najljubšem otroškem hobiju, zabeležil »večinoma neuporabne stvari«.

Napredek na področju nevrotehnologije odpira globoka etična vprašanja o prihodnosti zasebnosti in svobode misli. Fotografija je simbolična. FOTO: UC Davis Health Via Reuters

Izkušnje pacientov, kot je Mark Jackson, prav tako kažejo, da je pred tehnologijo še dolga pot. Kot je povedal za Wired, mora biti za uporabo sistema še vedno fizično povezan z zunanjo enoto, zato za večino opravil raje uporablja glasovne ukaze. »Če sem iskren, je to lažja pot,« priznava.

Za širšo klinično uporabo bo, kot je za Financial Times dejal profesor Frank Willett s Stanforda, potrebnih še več let izboljšav algoritmov, strojne opreme in pogojev vsaditve.

Kljub temu pa ti preboji že danes rišejo obrise prihodnosti; prihodnosti, v kateri bi lahko tisti, ki so ostali brez glasu, ponovno spregovorili, a hkrati tudi prihodnosti, v kateri bo morda treba na novo definirati in zaščititi našo »mentalno varnost«.