  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Revolucionarni možganski vsadki, ki lahko berejo misli

    Znanstvenikom je s pomočjo možganskih vsadkov in UI uspelo prevesti tihe misli, kar obeta revolucijo za paralizirane, a hkrati odpira veliko etičnih dilem.
    Znanstvenikom je s pomočjo možganskega vsadka in umetne inteligence prvič uspelo prevesti tihe, neizrečene misli v besedilo. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Znanstvenikom je s pomočjo možganskega vsadka in umetne inteligence prvič uspelo prevesti tihe, neizrečene misli v besedilo. FOTO: Shutterstock
    Ž. U.
    31. 8. 2025 | 18:56
    31. 8. 2025 | 18:56
    6:12
    A+A-

    Kar je bilo še včeraj domena znanstvene fantastike, danes trka na vrata resničnosti. Znanstvenikom z Univerze Stanford je, kot poroča medij France 24, uspel preboj, ki meji na čudež: s pomočjo možganskega vsadka in napredne umetne inteligence so prvič v realnem času uspešno prevedli tihe, neizrečene misli v besedilo.

    Ta tehnologija, znana kot možgansko-računalniški vmesnik (BCI), obljublja novo upanje za ljudi s hudo paralizo, a hkrati odpira globoka etična vprašanja o prihodnosti zasebnosti in samem bistvu svobodne misli.

    Študija, objavljena v ugledni znanstveni reviji Cell, razkriva, da je sistem sposoben z do 74-odstotno natančnostjo dekodirati notranji govor – besede, ki jih oseba zgolj pomisli, ne da bi pri tem premaknila ustnice.

    »Če bi lahko to dekodirali, bi zaobšli fizični napor,« je za časnik New York Times pojasnila vodilna avtorica študije Erin Kunz in dodala, da bi bil sistem za uporabnike posledično manj utrujajoč.

    Tekma za dostop do možganov

    Na rastočem področju nevrotehnologije se odvija prava tekma za dostop do najbolj varovanega organa – človeških možganov. V ospredju so trije ključni igralci, vsak s svojim pristopom k reševanju zapletenega problema.

    Stanfordska ekipa stavi na neposreden pristop z vsadki mikroelektrod, ki jih vgradijo naravnost v motorično skorjo, predel možganov, ki upravlja z govorom.

    Na drugem koncu spektra pa podjetja, kot je Synchron, razvijajo bistveno manj invazivne metode. Revija Wired podrobno opisuje njihov vsadek »Stentrode«, elegantno rešitev v obliki mrežaste cevke, ki jo v možgane vstavijo skozi vratno žilo, s čimer se popolnoma izognejo operaciji na odprti lobanji.

    image_alt
    Kako bomo prepoznali ponarejene solze?

    Eden od desetih prejemnikov tega vsadka, 65-letni Mark Jackson, ki je zaradi amiotrofične lateralne skleroze (ALS) paraliziran, danes z močjo misli upravlja računalnik, pošilja elektronsko pošto in celo igra videoigre.

    Tretji veliki igralec v tej areni je podjetje Neuralink, ki ga vodi Elon Musk, a njihov pristop, ki zahteva odstranitev dela lobanje za vgradnjo vsadka, po mnenju mnogih strokovnjakov prinaša večje tveganje.

    Pristop podjetja Neuralink, ki ga vodi Elon Musk, zahteva odstranitev dela lobanje za vgradnjo vsadka. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Pristop podjetja Neuralink, ki ga vodi Elon Musk, zahteva odstranitev dela lobanje za vgradnjo vsadka. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Tom Oxley, soustanovitelj in direktor podjetja Synchron, je za Wired pojasnil, da njihov pristop omogoča lažjo širitev tehnologije, saj lahko poseg izvajajo kardiologi, usposobljeni za vstavljanje stentov, medtem ko invazivnejše metode zahtevajo visoko specializirane nevrokirurge.

    Ko se briše meja med zasebnim in javnim

    Vendar pa vsak korak bližje branju misli neizbežno odpira tudi Pandorino skrinjico etičnih dilem. Možgani so doslej veljali za zadnje zatočišče zasebnosti, za edini prostor, kamor zunanji svet ne more prodreti. Ta paradigma se zdaj ruši.

    Nita Farahany, profesorica prava in filozofije na Univerzi Duke, je v pogovoru za Nacionalni javni radio (NPR) posvarila, da se »meja med zasebno in javno mislijo briše«.

    Tehnologija možgansko-računalniškega vmesnika (BCI) obljublja novo upanje za ljudi s hudo obliko paralize. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    Tehnologija možgansko-računalniškega vmesnika (BCI) obljublja novo upanje za ljudi s hudo obliko paralize. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

    Med testiranji so namreč vsadki, kot navaja France 24, občasno zaznali tudi misli, ki jih udeleženci niso nameravali deliti, kar poraja strahove pred neprostovoljnim branjem misli in spodbuja nujno razpravo o tako imenovanih »nevropravicah« – pravicah, ki bi ščitile posameznikovo mentalno življenje pred vdori.

    V odgovor na te pomisleke so stanfordski raziskovalci, kot navaja New York Times, razvili domiselno rešitev: mentalno geslo. Uporabnik mora najprej pomisliti na nenavadno in dovolj dolgo frazo – v njihovem primeru »Chitty Chitty Bang Bang«, naslov otroške knjige Iana Fleminga – da se sistem za dekodiranje sploh aktivira. Ta mehanizem naj bi z 98-odstotno uspešnostjo preprečeval nenamerno branje misli.

    image_alt
    UI daje zagon jedrski tehnologiji

    Cohen Marcus Lionel Brown, bioetik z Univerze Wollongong v Avstraliji, je za časnik dejal, da ta rešitev »predstavlja korak v pravo smer z etičnega vidika«, saj daje pacientom večjo moč pri odločanju, katere informacije delijo.

    Strokovnjaki kljub osupljivim prebojem svarijo pred pretiranim navdušenjem in poudarjajo izzive. FOTO: Shutterstock
    Strokovnjaki kljub osupljivim prebojem svarijo pred pretiranim navdušenjem in poudarjajo izzive. FOTO: Shutterstock

    Med navdušenjem in realnostjo

    Kljub osupljivim prebojem pa strokovnjaki svarijo pred pretiranim navdušenjem in poudarjajo, da je pot od laboratorijskih uspehov do široke klinične uporabe še dolga in polna izzivov.

    Tudi sama Kunzova trezno priznava, da gre zaenkrat bolj za »dokaz koncepta« kot pa za tehnologijo, ki bi omogočala tekoče, vsakdanje pogovore.

    Tudi Evelina Fedorenko, kognitivna nevroznanstvenica z MIT, ki ni sodelovala v študiji, je za New York Times poudarila, da je velik del človeških misli neverbalnih in da je sistem pri dekodiranju bolj odprtih misli, na primer o najljubšem otroškem hobiju, zabeležil »večinoma neuporabne stvari«.

    Napredek na področju nevrotehnologije odpira globoka etična vprašanja o prihodnosti zasebnosti in svobode misli. Fotografija je simbolična. FOTO: UC Davis Health Via Reuters
    Napredek na področju nevrotehnologije odpira globoka etična vprašanja o prihodnosti zasebnosti in svobode misli. Fotografija je simbolična. FOTO: UC Davis Health Via Reuters

    Izkušnje pacientov, kot je Mark Jackson, prav tako kažejo, da je pred tehnologijo še dolga pot. Kot je povedal za Wired, mora biti za uporabo sistema še vedno fizično povezan z zunanjo enoto, zato za večino opravil raje uporablja glasovne ukaze. »Če sem iskren, je to lažja pot,« priznava.

    Za širšo klinično uporabo bo, kot je za Financial Times dejal profesor Frank Willett s Stanforda, potrebnih še več let izboljšav algoritmov, strojne opreme in pogojev vsaditve.

    Kljub temu pa ti preboji že danes rišejo obrise prihodnosti; prihodnosti, v kateri bi lahko tisti, ki so ostali brez glasu, ponovno spregovorili, a hkrati tudi prihodnosti, v kateri bo morda treba na novo definirati in zaščititi našo »mentalno varnost«.

    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    možganitehnologijaumetna inteligencaznanostneuralinkElon Musknove tehnologijebranje misli

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Stožice

    Ob 20.15: Večni derbi ranjenih levov

    V Stožicah se bosta drevi pomerila Olimpija in Maribor. Ne gre za boj za vrh, temveč za iskanje izhoda iz krize, medtem ko jima Celje beži na lestvici.
    Žan Urbanija 31. 8. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ukrajinci nad ruske položaje na Krimu

    V napadu z brezpilotnim letalnikom na oporišče v bližini Simferopola so bili zadeti in uničeni vsaj trije ruski helikopterji.
    31. 8. 2025 | 19:54
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Avstralec pokvaril nizozemsko veselico

    Oscar Piastri se je veselil nove zmage, tokrat na dirki za VN Nizozemske, kjer je domači adut Max Verstappen osvojil 2. mesto.
    31. 8. 2025 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Gordon Ramsay poziva k zaščiti pred kožnim rakom

    Okreva po odstranitvi kožnega raka, številni sledilci so mu poslali sporočila podpore, oglasila se je tudi britanska organizacija za odkrivanje rakavih obolenj.
    Delo 31. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Avstralec pokvaril nizozemsko veselico

    Oscar Piastri se je veselil nove zmage, tokrat na dirki za VN Nizozemske, kjer je domači adut Max Verstappen osvojil 2. mesto.
    31. 8. 2025 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Gordon Ramsay poziva k zaščiti pred kožnim rakom

    Okreva po odstranitvi kožnega raka, številni sledilci so mu poslali sporočila podpore, oglasila se je tudi britanska organizacija za odkrivanje rakavih obolenj.
    Delo 31. 8. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo