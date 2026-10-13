Robot presegel robota: Perseverance prevozil rekordno razdaljo

Nasin rover Perseverance je na površju Marsa v manj kot šestih letih, od pristanka 18. februarja 2021 do 11. oktobra letos, prevozil kar 45,22 kilometra. Takšne razdalje na drugem planetu ni prevozilo še nobeno drugo vozilo.

Doslej je rekord največ prevoženih kilometrov na Marsu v kolesih držal legendarni rover Opportunity, ki je sosednji planet raziskoval skoraj 15 let. V tem času je na števec vpisal 45,16 kilometra. Perseverance je ta mejnik dosegel na 2006. marsov dan (t. i. sol) svoje odprave.

Kot so pojasnili pri Nasinem laboratoriju za reaktivni pogon (JPL), ki upravlja rover, je Perseverance nov mejnik postavil med vožnjo proti območju z imenom Idubi, ki leži ob zahodnem robu kraterja Jezero. Tam rover preiskuje teren, imenovan Lac de Charmes, ki bi bil lahko eden najstarejših območij, kadarkoli raziskanih v Osončju.

Kamnine in teren na območju Lac de Charmes so tako stari, da so njihove zemeljske različice že zdavnaj izginile zaradi erozije in tektonike plošč (Mars nima tektonskih plošč), znanstvena ekipa pa na območju Idubi upa, da bo našla sledi starodavnih hidrotermalnih sistemov.

Rover Perseverance, ki je velik kot povprečen osebni avtomobil, po sosednjem planetu vozi s sistemom za avtonomno navigacijo AutoNav. Ekipa z Zemlje roverju pošlje ukaze, kam naj se usmeri, konkretno pot pa vozilo določi samo s snemanjem terena in izdelovanjem tridimenzionalnega zemljevida ovir, da se jim uspešno izogne.

Perseverance to zmore pri najvišji hitrosti ali blizu nje, so še navedli. No, ni ravno najhitrejši, saj zmore le 150 metrov na uro (po ravnem terenu). S to hitrostjo je sicer hitrejši od starejšega brata Curiosityja, ki vozi z najvišjo hitrostjo 90 metrov na uro. V enem marsovem dnevu (sol traja 24 ur in 39 minut) lahko Perseverance prevozi do 412 metrov.

Šestkolesnik je več kot 90 odstotkov celotne poti s pomočjo sistema AutoNav za ocenjevanje terena, medtem ko je bil ta delež pri prvotnem sistemu AutoNav na roverjih Opportunity in Spirit le približno petodstoten, so pojasnili pri JPL. Dodali so še podatek, da je prvi Nasin rover na Marsu – mali Sojourner – pot pred seboj ocenjeval z uporabo 20 merilnih točk, Perseverance ob vsakem pogledu obdela kar 600.000 točk.

»V čast mi je sodelovati pri projektu Perseverance v času, ko je tehnologija toliko napredovala, da so takšne vožnje postale nekaj povsem običajnega,« je dejal Steven Lee, vodja projektov roverjev Curiosity in Perseverance v Nasinem laboratoriju v južni Kaliforniji.

»Sprva smo predvidevali, da bo rover prevozil največ 19,9 kilometra vožnje. To razdaljo smo že močno presegli; ker so vsi sistemi za premikanje v celoti delujoči, rezultati testiranj pa kažejo na možnost dolgotrajnega delovanja na površju,« je poudaril in dodal, da pričakujejo, da bo Perseverance svoj rekord v prihodnjih letih še močno izboljšal. Nasa je pred kratkim odobrila prvo podaljšanje misije, Perseverance bo lahko Mars raziskoval vsaj do konca leta 2028.

Perseverance je 11. oktobra letos slikal svoje sledi na Marsu in tako ovekovečil trenutek, ko je presegel rekord Oppyja. FOTO: Nasa/JPL-Caltech

Programsko opremo roverja vseskozi posodabljajo, ker se sistem vseskozi uči. Tako je rover danes boljši voznik, kot je bil ob pristanku. »Naša najnovejša programska oprema uči Perseverance, naj manj manevrira in več vozi naravnost ter med vožnjo sproti preverja svoj položaj glede na zemljevide, pridobljene iz orbite,« je pojasnil Mark Maimone, namestnik vodje ekipe za robotske operacije roverja Perseverance.

Velik izziv je sončna svetloba, je dodal Maimone. »Zaradi bleščanja v navigacijskih kamerah se moramo ustaviti že sredi popoldneva, če vozimo proti Soncu; če pa bomo rover naučili 'videti' mimo teh motečih elementov slike, bodo imeli vsi prihodnji roverji na voljo daljši delovni dan.«

Rover Perseverance je do zdaj zbral 29 vzorcev kamnin in regolita z območij, ki vključujejo dno kraterja, delto, ki jo je nekoč oblikovala reka, in zdaj še rob kraterja. Na tem zadnjem območju raziskuje kamnine, nastale ob trku, ki so stare približno štiri milijarde let in izvirajo iz obdobja planetarne zgodovine, ki je na Zemlji skoraj povsem izbrisano.

Po območju Lac de Charmes bo rover nadaljeval pot vzdolž roba kraterja in se v okviru podaljšane misije usmeril proti jugu, k območju Rainbow Falls – gre za blok starodavne skorje, širok sto metrov, ki se je dvignil ob trku, po katerem je nastal krater Jezero.

Tri desetletja roverjev na Marsu

Rover Sojourner, velik kot mikrovalovna pečica, je bil prvi Nasin rover, ki je osvojil površje Marsa. V 83 marsovih dneh raziskovanja leta 1997 je prevozil približno sto metrov.

Leta 2004 sta na površje prispela dvojčka Spirit in Opportunity, velika kot vozilo za golf. Načrtovali so, da bosta v ekstremnem okolju zdržala 90 marsovih dni. A dvojčka sta presegla vsa pričakovanja. Rover Spirit je prevozil 7,7 kilometra, preden je leta 2010 omagal med zimo. Opportunity pa je deloval kar 5111 solov oziroma do junija 2018. Leta 2015 se je pohvalil, da je vpisal prvi maraton na drugem nebesnem telesu.

Rover Curiosity, ki je leta 2012 pristal v kraterju Gale in je še vedno aktiven, je do zdaj prevozil 38,07 kilometra, so navedli pri JPL.

Pohvalili so se še, da je Perseverance presegel tudi vse ostale razdalje, ki so jih vozila opravila na drugih nebesnih telesih. Rover Perseverance je presegel razdaljo 35,7 kilometra, ki sta jo leta 1972 prevozila astronavta odprave Apollo 17 Gene Cernan in Harrison Schmitt, kot tudi razdaljo 39 kilometrov, ki jo je leta 1973 na Luni prevozil sovjetski rover Lunohod 2.

Postavljanje rekordov v prevoženi razdalji je le dodana vrednost, so še dodali. Vzdržljivost in daljše vožnje omogočajo hitrejši dostop do večje geološke raznolikosti in tako do več informacij o zgodovini rdečega planeta.