Robot Timo se uči prepoznavati razpoloženje uporabnikov

V Varstveno-delovnem centru (VDC) Tončke Hočevar so začeli preizkušati socialnega robota Tima, ki so ga razvili v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Robot je namenjen odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, njegov cilj pa je izboljšati kakovost njihovega življenja ter spodbujati samostojnost in socialno vključenost.

V prvi fazi preizkušanja Timo z uporabniki izvaja kognitivne treninge, raziskovalci pa spremljajo njihove odzive in ocenjujejo potek interakcij. S pomočjo posebne aplikacije robota obenem učijo prepoznavati znake razpoloženja in pozornosti. V naslednjem koraku ga bodo preizkusili še pri izvajanju preprostih treningov socialnih veščin, so sporočili v izjavi za medije.

Dolgoročno naj bi robot omogočal različne dejavnosti, od podajanja informacij in učenja do razvedrila in pogovorov, ki bi uporabnikom pomagali pri obvladovanju vsakodnevnih obremenitev. Med prednostnimi nalogami razvoja je tudi pomoč pri samostojnem bivanju.

»Z razvojem socialnega robota spodbujamo socialno in digitalno vključenost svojih uporabnikov ter izboljšujemo splošno kakovost njihovega življenja,« je povedal direktor VDC Tončke Hočevar Slavko Bolčević. Kot je poudaril, želijo zmanjšati občutke osamljenosti in okrepiti samostojnost oseb z intelektualnimi ovirami.

Robot bi lahko v prihodnosti omogočil tudi bolj individualizirano izvajanje kognitivnih treningov in dopolnil delo terapevtov. Pri njegovem razvoju posebno pozornost namenjajo etični in odgovorni uporabi umetne inteligence v socialnem varstvu.

Tehnologija za večjo samostojnost

Razvoj robota vodi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer poudarjajo, da mora biti tehnologija prilagojena dejanskim potrebam uporabnikov. Med predvidenimi funkcijami so poleg kognitivnih treningov tudi opomniki za pomembna vsakodnevna opravila.

»Pomemben izziv je razvoj merjenja dejanskih učinkov robota v realnem okolju, kar je precej zapostavljeno področje,« je pojasnil profesor Andrej Košir, vodja Laboratorija za uporabniku prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco na fakulteti.

Pri razvoju sodelujejo tudi strokovnjaki VDC Tončke Hočevar in oddelka za psihologijo ljubljanske filozofske fakultete. Njihovo sodelovanje je pomembno za to, da bodo funkcije robota strokovno utemeljene in uporabne v vsakdanjem življenju.

Projekt je del dolgoročnega prizadevanja za uvedbo socialne robotike v delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Po navedbah VDC gre za prvi tovrstni primer socialnega robota v Sloveniji, ki bo posebej prilagojen odraslim s temi ovirami.

VDC Tončke Hočevar, ustanovljen leta 1968, je najstarejši varstveno-delovni center v Sloveniji. V različne programe varstva, vodenja, zaposlitve in bivanja je vključenih več kot 250 uporabnikov.