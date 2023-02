Robot z nosom

Afriški slon ima menda najbolj občutljiv nos med živimi bitji. S sposobnostjo vohanja so raziskovalci z univerze v Tel Avivu opremili tudi malega robota na fotografiji. Pri tem so se oprli na naravne rešitve, ki so jih za vohanje razvile žuželke, natančneje kobilice. V vozilce so namreč vgradili biološki senzor, podoben kobiličjim tipalnicam, ki zaznava bližnje vonjave in jih pošilja v analizo robotskim možganom, da vonj interpretirajo. Kot pojasnjujejo na univerzi, je biološki senzor, podkrepljen z algoritmom umetne inteligence, kar 10.000-krat bolj občutljiv od podobnih elektronskih naprav. Tako opremljene robote bi v prihodnosti lahko uporabljali za iskanje eksploziva, mamil in tudi zaznavanje bolezni (znano je na primer, da psi zavohajo nekatere vrste rakastih tumorjev).

Človeška tehnologija sicer še vedno ne more tekmovati z milijoni let evolucije, je poudaril prof. Amir Ajali. »Še posebej zaostaja za živalskim svetom pri zaznavanju vonja. Kadar na letališčih iščejo droge, za to nalogo uporabijo psa,« je ponazoril strokovnjak za nevroznanost in zoolog. »V svetu živali se insekti odlikujejo pri sprejemanju in procesiranju senzoričnih signalov. Komar, denimo, zazna 0,01-odstotno razliko v količini ogljikovega dioksida v zraku. Daleč smo še od tega, da bi lahko izdelali tako natančne senzorje.«

Raziskovalci so pojasnili, da je pri biosenzorjih največji izziv oblikovanje ustreznih povezav med receptorji in sistemom za dekodiranje signalov. Tipalnice, ki jih kobilice uporabljajo za vohanje, so raziskovalci tokrat namestili med dve elektrodi. Nato pa so si pomagali s strojnim učenjem, da so sestavili knjižnico vonjev – vsak vonj ima unikaten »podpis«, ki ga elektronika lahko razvozla. V študiji novega senzorja so ustrezno prepoznali osem vonjev, med temi vonj krvomočnice, limone in marcipana. »Naš končni cilj je robot, ki bo razlikoval med različnimi vonjavami in jih zaznaval v prostoru,« je pojasnila Neta Švil.