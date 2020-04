Roboti v karanteni ne počivajo

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.



Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?



Kako na vaše raziskovanje vpliva koronavirus?



Zakaj imate radi znanost?

Lani so Talosa predstavili tudi na praznovanju 70. obletnice IJS. FOTO: Voranc Vogel



Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?



Kdaj ste vedeli, da boste znanstvenik?



Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?



Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?



Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?



Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?



Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?



S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?



Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?



Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Dr. Aleš Ude je vodja odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Institutu Jožef Stefan.

Pri svojem delu najraje uporabljam humanoidne robote, ki so podobni ljudem in se zato lahko – vsaj teoretično – obnašajo kot ljudje. Na Institutu Jožef Stefan (IJS) imamo Talosa, ki je eden redkih humanoidnih robotov s senzorji sile v sklepih. Takšen robot se lahko učinkovito odziva na dogodke v okolici, opravlja dela v naravnih okoljih in fizično sodeluje s človekom.Moje raziskave se nanašajo predvsem na razvoj robotov, ki znajo pridobivati nova znanja s pomočjo učiteljev in s samostojnim raziskovanjem. Takšni roboti znanje pridobivajo podobno kot ljudje: najprej jim učitelj pokaže in razloži, kako izvesti nalogo, potem pa svojo izvedbo izboljšajo z vadbo in na koncu nalogo opravijo morda celo bolje kot učitelj. Zanimajo me tudi aplikacije robotike v industrijskih in domačih okoljih. Moj cilj je vpeljati čim več robotike na različna področja uporabe. Za uvedbo robotike v naravna okolja pa je zelo pomembna zmožnost sodelovanja robotov z ljudmi, tako v fizičnem smislu kot prek komunikacije. Brez tega ni mogoče razviti robotov, ki se bodo znali učiti in samostojno razvijati.V robotiki je eksperimentalno delo zelo pomembno, to pa pri delu na daljavo seveda ni mogoče. Zato trenutno skupaj z drugimi sodelavci pišem več člankov, za katere prej ni bilo časa. Sicer pa na IJS vodim odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, v okviru katerega nekateri moji kolegi izvajajo raziskave o delovanju človeškega organizma v različnih okoljskih razmerah. Izkušnje s tega področja trenutno uporabljamo pri testiranju zaščitnih mask, ki lahko preprečijo okužbe z virusom.Znanost mi omogoča, da si sam izbiram teme, ki se mi zdijo pomembne in zanimive. Pogoj za to je sicer, da sem uspešen pri pridobivanju sredstev za raziskave, ki si jih želim izvajati, zato kot pri večini stvari tudi ta svoboda ni popolna.Rad bi razvil čim več robotov, ki znajo pomagati ljudem pri vsakdanjih opravilih. Med velike cilje spada razvoj robotskega gospodinjskega pomočnika, ki bi znal opravljati vsa neprijetna domača dela. Drugi večji cilj je razvoj splošnih robotskih sistemov za pomoč starejšim ljudem, s čimer bi lahko veliko pripomogel k reševanju problemov starajoče se družbe.Šele bolj proti koncu študija, ko se je bilo treba odločiti, kaj bom delal naprej. Prej me je bolj zanimalo študentsko življenje.Rad potujem, kar je za znanstvenika zelo primerna lastnost, saj vrhunske raziskave brez stikov s kolegi po svetu niso mogoče. Zato vsako leto poskusim za nekaj časa odpotovati v kakšen bolj oddaljen kraj.Odprtost za nove ideje in pripravljenost spoznati, da so bili prejšnji pristopi nepopolni ali celo nepravilni.Danes lahko beremo veliko napovedi o tem, kdaj bomo imeli robote, ki bodo tako inteligentni ali celo bolj sposobni kot ljudje. Sam sicer menim, da se to še ne bo zgodilo kmalu. Bi pa bil razvoj robotov, ki se zavedajo samih sebe, prelomno odkritje v znanosti, ki bi spremenilo svet.Vesolje me ni nikoli posebej privlačilo, saj sem doslej na Zemlji našel dovolj zanimivih stvari. Če pa bo kdaj možno udobno odpotovati na Mars, bom seveda z veseljem šel osebno pogledat, kako je tam.Na obnovljive vire v kombinaciji z jedrsko energijo.Ob kavi bi si želel vprašati Galileja, kaj si je mislil, ko ga je inkvizicija obsodila zaradi njegovih idej.Zame kot robotika, ki ga zanima razvoj inteligentnih robotov, je bil Blade Runner zelo zanimiv film, pa še iz mojih mlajših let je.Verjetno bi veliko ljudi presenetilo, če bi vedeli, kako daleč je še današnja robotika od inteligentnih robotov, ki jih razni »vizionarji« napovedujejo že v zelo bližnji prihodnosti.