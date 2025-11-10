Robotski klici na debelo ali kako delujejo SIM-farme?

V članku preberite:

Desetega oktobra so v Latviji po obširni mednarodni preiskavi razbili kriminalno združbo, ki je upravljala tako imenovano SIM-farmo, sistem, ki je zmožen pošiljati množico klicev in sporočil z različnih telefonskih številk.

Natančneje: organi pregona so zasegli naprave s skupno 40.000 aktivnimi karticami SIM, našli pa so še več sto tisoč takšnih v rezervi. Ker je posamezna kartica SIM identifikator enega uporabnika mobilnega omrežja, to pomeni prav toliko telefonskih številk, ki so jih zlikovci lahko uporabili kot lažno osebo, za namene prevar, prikrite komunikacije in podobno. Kot so dejali pri Europolu, katerega strokovnjaki so sodelovali pri preiskavi, je bila združba povezana z več kot 1700 zaznanimi primeri prevar v Avstriji in še 1500 primeri v Latviji, pri čemer je materialna škoda teh dejanj samo v naši severni sosedi dosegla približno štiri in pol milijona evrov. V operaciji s kodnim imenom Simcartel so poleg naštetih sodelovali še Eurojust ter estonska in finska policija.

Kaj so SIM-farme? Kako delujejo? Kdo jih vodi?