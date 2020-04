Rokavica, ki bo upravljala drone

Staro dobro zrcalo na zapestju kozmonavtu med drugim omogoča spremljanje podatkov na obleki. Foto Esa Foto Esa

Astronavti, ki se sprehajajo po vesolju okoli mednarodne vesoljske postaje, potrebujejo vsak trenutek sveže podatke o telesnih funkcijah in stanju opreme. Težko je verjeti, a na vesoljskih oblekah, ki jih imajo trenutno na voljo, se ti podatki izpisujejo na sprednjem delu obleke v višini prsi, zato jih morajo odčitavati s starim dobrim zrcalom na rokavici.Resda je zrcalo precej zanesljiv kos opreme, ki načeloma ne odpove, a kljub temu pri evropski vesoljski agenciji razmišljajo o posodobitvi. Rokavica na fotografiji je razvojni koncept francoskega podjetja Comex in oblikovalke Agathe Medioni in je del Esinega projekta Pextex, v katerem razvijajo nove materiale za odprave na Luno.Poleg zaščite pred vesoljskim okoljem konceptne rokavice astronavtom omogočajo nekaj dodatnih funkcij: poleg odčitavanja ključnih podatkov z zapestja bodo prek nje lahko samo z gibi upravljali lunarna vozila in brezpilotne letalnike, z vgrajenim laserjem pa merili razdalje do objektov oziroma točk na površju Lune.Materiali, iz katerih je sešita rokavica in ki jih bodo uporabili tudi za preostale dele obleke, so trpežni, skoraj povsem neprepustni za zrak in prenesejo temperature od minus 170 do plus 120 stopinj Celzija, seveda pa astronavte ščitijo tudi pred sevanjem. Znanstveniki in inženirji poleg teh lastnosti testirajo materiale z možnostjo samopopravljanja in shranjevanja energije.